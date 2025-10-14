दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का BJP पर बड़ा आरोप, 'वोट चोरी रोकने के लिए पुलिस का...'

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ चल रहे हस्ताक्षर अभियान की अपार सफलता से घबराई बीजेपी ने पुलिस का सहारा लेकर इसे रोकने की कोशिश की. नजफगढ़ जिले में आज यादव के नेतृत्व में अभियान चल रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लेकर जाफरपुर थाने में डिटेन कर लिया.

बाद में सभी को छोड़ दिया गया. कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने इसे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुई कार्रवाई बताया और ऐलान किया, "हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और डरने वाले नहीं हैं."

'जनता का मिल रहा जबरदस्त समर्थन'

देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बीजेपी की वोट चोरी का सार्वजनिक खुलासा करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली भर में यह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी डर गई है और सरकारी तंत्र व पुलिस का सहारा ले रही है. "नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के हस्ताक्षर अभियान कर रहे कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पुलिस ने हिरासत में लिया. इससे राहुल गांधी के बब्बर शेर डरने वाले नहीं हैं".

'सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ले जाया गया थाने'

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि आज नजफगढ़ जिले में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया. यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जाफरपुर थाने ले जाया गया, जहाँ उन्हें डिटेन रखा गया. यादव ने कहा कि बीजेपी का सत्ता हथियाने का हथियार वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं.

'पुलिस का सहारा लेकर दबाव डालने की करेगी कोशिश'

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान पर पुलिस का सहारा लेकर दबाव डालने की कोशिश करेगी, तो हम रुकने वाले नहीं हैं. बीजेपी द्वारा सत्ता में रहते हुए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो. बीजेपी डर से हमेशा विपक्षी दलों के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करती रही है.

'बीजेपी के षड्यंत्र को किया गया है उजागर'

यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अभी सिर्फ दो विधानसभाओं में वोट चोरी के सबूत सत्ता के लिए बीजेपी के षड्यंत्र को उजागर किया गया है. उसके बाद राहुल गांधी द्वारा खुलासा होने से देश जिस तरह बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहा है, बीजेपी की नींव डगमगा गई है और राजधानी में पुलिस हस्ताक्षर अभियान को दबाने का काम कर रही है.

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि वोट चोरी संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है, हम देश में हो रही संगacठित वोट चोरी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते रहेंगे. तानाशाह यह स्पष्ट जान ले, हम कांग्रेस के योद्धा हैं, हमने देश की आजादी के कुर्बानियां दी हैं. निरंकुश और अहंकारी बीजेपी सरकार जितना चाहे प्रताड़ित करके दमन कर ले, सवैंधानिक मताधिकार की चोरी के खिलाफ हमारी आवाज को दबा नहीं सकती.

कांग्रेस का यह अभियान राहुल गांधी के खुलासे पर आधारित है, जहां बीजेपी पर सत्ता के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया गया. पार्टी का कहना है कि दिल्ली भर में अभियान को मिल रही सफलता से बीजेपी बौखला गई है.