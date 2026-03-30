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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए सवाल

दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए सवाल

Delhi News In Hindi: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Mar 2026 10:34 AM (IST)
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दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने दिल्लीवासियों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में हत्या, लूट, अपहरण, गैंगस्टर गतिविधियों, नशे के कारोबार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 12 वर्षों से हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए हैं. चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पुलिस की कार्यशैली और सुस्त रवैये ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी की जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है.

गृहमंत्री से बैठक कर ठोस कदम उठाने की मांग

कांग्रेस नेता ने मांग की कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए. उनका कहना है कि हालात को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है.

गुमशुदगी के मामलों ने बढ़ाई चिंता

देवेन्द्र यादव ने बताया कि 2026 के जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआती दिनों में ही लगभग 800 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें दो तिहाई महिलाएं और लड़कियां हैं. उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर उच्च न्यायालय भी चिंता जता चुका है, लेकिन पुलिस अब तक प्रभावी समाधान निकालने में असफल रही है. यहां तक कि पुलिस आयुक्त को कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने जैसे कदम उठाने पड़े हैं.

बजट में प्रावधान के बावजूद सुरक्षा पर सवाल

उन्होंने कहा कि 2026-27 के दिल्ली बजट में सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और महिलाओं एवं बाल विकास के लिए 7,406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दावे तो करती है, लेकिन अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.

हत्या की घटनाओं ने खोली कानून व्यवस्था की पोल

देवेन्द्र यादव ने हाल के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, भजनपुरा में ईद के दिन चाकू मारकर हत्या, रोहिणी में गोली मारकर हत्या और बवाना एवं नंद नगरी में हुई हत्याएं यह साबित करती हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है.

जनता की सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा

कांग्रेस नेता ने कहा कि राजधानी के लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हालात की गंभीरता को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज कर रही है. उनके अनुसार, दिल्ली में कानून व्यवस्था अब एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिस पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है.

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Published at : 30 Mar 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Delhi News Rekha Gupta Congress BJP
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