Delhi Weather: ठंडी हवाओं और घने कोहरे की गिरफ्त में दिल्ली, येलो अलर्ट जारी, इस दिन से शुरू होगी बारिश!

Delhi Weather: ठंडी हवाओं और घने कोहरे की गिरफ्त में दिल्ली, येलो अलर्ट जारी, इस दिन से शुरू होगी बारिश!

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर जारी है. ठंडी हवाओं के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद सुबह-रात घना कोहरा और खराब AQI चिंता बढ़ा रहा है.

By : पंकज यादव | Updated at : 19 Jan 2026 07:04 AM (IST)
दिल्ली-एनसीआर में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिन के समय भी लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास बना हुआ है. हवा की रफ्तार करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है. मौसम विभाग ने आज (19 जनवरी) को घने कोहरे की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहे. दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं और धूप बेहद हल्की नजर आई. इसी वजह से दिन में भी तापमान ज्यादा बढ़ नहीं सका. सुबह और देर शाम के वक्त ठंड ज्यादा चुभती रही, जिससे लोगों को घर से निकलते समय गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा.

आज बढ़ सकता है दिन का तापमान

दिल्ली-एनसीआर के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि आज दिन का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आज से तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन सुबह और रात के समय घना कोहरा कई इलाकों में देखने को मिल सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 19 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है. दृश्यता कम होने से सड़कों और हाइवे पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है. स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को सुबह के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

हवा जहरीली, AQI बेहद खराब

दिल्ली की हवा की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है. राजधानी का AQI 517 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. ठंड और कोहरे के चलते प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे सांस संबंधी दिक्कतों का खतरा बढ़ गया है. बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है.

23 जनवरी को बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली के लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम फिर करवट लेगा. तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है.

23 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

Published at : 19 Jan 2026 07:04 AM (IST)
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget