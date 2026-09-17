दिल्ली: CM रेखा ने PM मोदी के जन्मदिन पर किया हवन, किया रक्त दान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76 वे जन्म दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में पूजन हवन कर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की. इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर भी की हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 108 कुंडीय यज्ञ में भाग लेकर प्रधानमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की.

इसके अलावा आज पीएम के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम की तैयारियां की हैं, जिसमें रक्तदान शिविर भी शामिल है. हवन के बाद शिविर पहुंचकर सीएम रेखा ने आज रक्तदान भी किया.

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VIDEO | Delhi: CM Rekha Gupta attends 108 Kundiya Yajna on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday.



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सीएम ने की पीएम के यशस्वी जीवन की कामना की

सीएम रेखा ने ट्वीट किया, '17,000 ट्रस्टी और दिव्यांग बच्चों की श्रद्धा ने इस पावन अवसर को अत्यंत भावपूर्ण बना दिया. बाबा श्याम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ, दीर्घ और यशस्वी जीवन का आशीष दें, उनके प्रत्येक राष्ट्रहित के संकल्प को सिद्धि मिले और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे.'

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित गए है. आज हमने 108 कुंडीय हवन संपन्न किया है. बाबा खाटू श्याम के चरणों में हमने प्रणान करते हुए पीएम की दीर्घायु, स्वस्थ्य जीवन और देश सेवा में वो इसी तरह काम करते रहें ये कामना की है.

VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta donates blood during a mega blood donation drive organised on the occasion of PM Modi's birthday.#PMModiBirthday #RekhaGupta



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CM रेखा ने किया रक्तदान

हवन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रक्तदान महा शिविर पहुंची, जहां उन्होंने रक्तदान किया उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने भी रक्तदान किया साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान करने आए लोगों से भी बातचीत की उनका हाल-चाल जाना और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी सौंपा. इससे पहले रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि पीएम मोदी जी आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है देश सेवा और जनसेवा के लिए, हम सब उस रास्ते को अपना रहे हैं. उसी दिशा में त्यागराज स्टेडियम में रक्तदान शिविर लगाया गया है.

Delhi: Chief Minister Rekha Gupta says, "Today is the birthday of Hon’ble Prime Minister Narendra Modi Ji, and we have just completed a 108-Kundiya Hawan here. We bowed at the feet of Baba Khatu Shyam and prayed for the Prime Minister’s long life and good health, and that he… pic.twitter.com/3ZqbSr4vrQ — IANS (@ians_india) September 17, 2026

अंगदान के लिए SOTTO प्लेटफॉर्म का लॉन्च

इसके अलावा सीएम ने बताया कि आज पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की तर्ज पर दिल्ली में अंगदान को बढ़ावा देने और इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 'स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन' (SOTTO) प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी. ये पहली बार है जब दिल्ली में इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जिसकी पहली डोनर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगी. इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सवा लाख आशीष दीप जलाए जाएंगे जिसमें खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली वीडियो के साथ शामिल होंगी.

'नमो श्रमिक' केंद्र खुलेगा

सीएम ने आगे बताया कि श्रमिकों के कल्याण और सहायता के लिए सरकार 'नमो श्रमिक' केंद्र खोल रही है, जोकि राज्य के श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित होगा. एक जगह श्रमिकों को सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. इन केंद्रों पर श्रमिकों का निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. सीएम ने ये भी बताया कि पीएम के जन्मदिन पर एक गाना भी लॉन्च करेंगे जो स्कूली बच्चों ने बनाया है.

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