दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार

दिल्ली में प्रदूषण कम करने और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब राजधानी की झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा.

जानकारी के अनुसार, इस फैसले के तहत उन परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जो अब तक लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं.

दिल्ली में जल्द शुरू होगा झुग्गी-झोपड़ियों का सर्वे- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने दिल्ली शेल्टर बोर्ड (DUSIB) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों में सर्वे कर यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को साफ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर धुएं का असर न पड़े.

दिल्ली में प्रदूषण कम करने में सहायक होगा ये कदम- सीएम

रेखा गुप्ता ने बताया कि लकड़ी और कोयले से खाना पकाने पर न सिर्फ घरों में धुआं फैलता है, बल्कि इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण भी बढ़ता है. ऐसे में रसोई गैस का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. सरकार ने साफ किया है कि पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव और पाइप जैसी सभी जरूरी वस्तुएं मुफ्त दी जाएंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो.

देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से हो चुके हैं लाभान्वित- सीएम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा कर सूची तैयार की जाए और अधिक से अधिक झुग्गी परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों के जीवन में स्वच्छता, सेहत और सम्मान का नया अध्याय खोलेगा.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था. इस योजना का मकसद है कि देश के हर गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर परंपरागत ईंधनों से मुक्ति दिलाई जाए. अब तक देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं.

दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर झुग्गी बस्तियों में भी रसोई गैस का उपयोग बढ़ेगा, तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा. यह निर्णय न केवल गरीबों के लिए राहत लाएगा बल्कि राजधानी के पर्यावरण सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

