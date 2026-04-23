हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: CM रेखा गुप्ता का अस्पताल में औचक निरीक्षण, साफ-सफाई और इलाज को लेकर दिए सख्त निर्देश

Delhi News: CM रेखा गुप्ता का अस्पताल में औचक निरीक्षण, साफ-सफाई और इलाज को लेकर दिए सख्त निर्देश

Delhi News in Hindi: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने मरीजों से बात कर सुविधाओं का जायजा लिया और गर्मियों में दवा, पानी व सफाई के सख्त निर्देश दिए.

By : बलराम पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए आज अरुणा आसफ अली अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने सीधे मरीजों और उनके परिजनों से बात कर अस्पताल की व्यवस्थाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता और समय पर मिल रहे इलाज का फीडबैक लिया.

गर्मियों के मद्देनजर सख्त हिदायत

आने वाली भीषण गर्मियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, पीने के साफ पानी की समुचित व्यवस्था, अस्पताल परिसर में साफ-सफाई और मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.

डॉक्टरों और स्टाफ से लिया फीडबैक

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत की. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और संवेदनशील बनाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बिना किसी परेशानी के समय पर बेहतर और आधुनिक इलाज मिले, ताकि सरकारी अस्पतालों पर जनता का भरोसा और मजबूत हो.

IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, आगे भी जारी रहेंगे छापे

दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें और मुफ्त इलाज जैसी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन भीड़ और स्टाफ की कमी जैसी शिकायतें भी अक्सर सामने आती रही हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण को एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में बेहतर इलाज और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे.

दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल सहित AAP नेताओं को जारी किया नोटिस, क्या है मामला?

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 23 Apr 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA DELHI POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: CM रेखा गुप्ता का अस्पताल में औचक निरीक्षण, साफ-सफाई और इलाज को लेकर दिए सख्त निर्देश
CM रेखा गुप्ता का अस्पताल में औचक निरीक्षण, साफ-सफाई और इलाज को लेकर दिए सख्त निर्देश
दिल्ली NCR
Delhi News: 40 साल बाद खुली मर्डर मिस्ट्री, पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में 40 साल बाद खुली मर्डर मिस्ट्री, पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
दिल्ली NCR
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi ने Avantika को किया स्टोर रूम में बंद; खुद पॉडकास्ट देके बनीं सबकी चहेती
Sandeep Chaudhary: वोटर का 90% जोर...बंगाल चला किस ओर? | Bengal Chunav | Mamata | TMC | PM Modi
West Bengal Voting Update: बंगाल की राजनीति में महासंग्राम ! TMC | BJP | Mamata
Chitra Tripathi: बंगाल का शासक होगा कौन ? | Bengal Voting | BJP-TMC
Kiara–Sidharth से Ranveer–Deepika: Pregnancy Announcements जो बन गईं Trend
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
दिल्ली NCR
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
इंडिया
West Bengal Elections: बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
बंगाल में परिवर्तन या दीदी की वापसी? आजादी के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, ममता और शाह ने किए ये दावे
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget