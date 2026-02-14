हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP के आरोपों पर क्या बोलीं CM रेखा गुप्ता, '11 साल तक आप सत्ता में...', आरोग्य मंदिर पर भी दिया जवाब

AAP के आरोपों पर क्या बोलीं CM रेखा गुप्ता, '11 साल तक आप सत्ता में...', आरोग्य मंदिर पर भी दिया जवाब

Rekha Gupta Exclusive: दिल्ली में योजनाओं का नाम बदलने के आरोपों पर CM रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर किसी शहर का नाम श्रीराम चंद्र हो जाएगा तो क्या लोग वहां जाना छोड़ देंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए पिछली सरकारों को घेरा है. उन्होंने कहा कि AAP को कुछ भी पूछने का अधिकारी नहीं है. 11 साल तक आप सत्ता में थे तो आपको लगता था कि सबकुछ सही है. 15 साल की सरकारें जबतक थीं तब सबकुछ सही है. 27 साल बाद बीजेपी को जनता ने चुना तो आप जनता पर आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं. ये सोचने की बात है. अपनी नाकामियों को किसके पीछे छिपा रहे हैं? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के आरोपों पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि लड़ाई क्रेडिट की है.

जब उनसे पूछा गया कि आदमी पार्टी की ओर से लगातार आपके ऊपर निशाना साधा जा रहा है. कहा जा रहा है कि सिर्फ भाषणबाजी और फोटोबाजी वाली सरकार है. धरातल पर कुछ काम नजर नहीं आ रहा है. इस सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''विपक्ष इस वक्त बेरोजगार हो गया है. जनता ने उन्हें नकार दिया है. यहां तक छोटे-छोटे काम भी जो वो नहीं कर पाए थे, आज जनता उनको कोस रही है. आप किसी भी काम को उठाकर देख लीजिए. जब वो बात करते हैं कि पानी भर गया है. मैं पूछती हूं कि पानी किसके कार्यकाल में भरा. आपकी सरकार 11 साल तक थी, आपने सीवर लाइन नहीं डाला, आपने पानी निकासी का कोई साधन नहीं बनाया. आज आप वर्तमान के सरकार को कहते हैं कि आपकी कमी है.'' 

दिल्ली में आज भी सीवर लाइंस नहीं हैं- रेखा गुप्ता

उन्होंने आगे कहा, ''मैं पूछना चाहती हूं कि 11 साल बाद भी आज दिल्ली बिना पाइपाइन के पानी के लिए तरस रही है. क्यों दिल्ली में आज भी सीवर लाइंस नहीं हैं? जो आज हमें सीवर लाइंस डालनी पड़ रही हैं. सड़कों पर गड्ढें क्यों हैं, सड़कें साफ-सुथरी बनी हुई क्यों नहीं हैं? इसका जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा. आज अगर वो 11 महीने की सरकार से पूछते हैं कि ये आपकी कमी है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है. ऐसे सवाल पूछने वाले लोगों को तो मैं यही कह सकती हूं कि करने के लिए कुछ काम नहीं हैं तो कहीं अखबार में किसी छोटे कॉलम में छप जाएं या न्यूज हेडलाइन में आ जाएं, इसके लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं.'' 

योजनाओं को रीनेम के आरोपों पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता?

जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी पार्टी अब आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यहां सिर्फ फर्जीवाड़े का जश्न चल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी ने ये चुनाव जूते-चप्पल, साड़ियां और कैश बांटकर जीता. आपने एक साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी योजनाओं को रीनेम किया और फिर उसके ऊपर क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं. इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, क्या उनको कुछ भी पूछने का अधिकार है? 

जनता की अपेक्षाओं को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी-रेखा गुप्ता

उन्होंने आगे कहा, ''27 साल बाद बीजेपी को जनता ने चुना तो आप जनता पर आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं. अगर आपने इतने काम किए होते या आप घोटालों में न रहे होते तब जनता आपको कुछ पूछती. आपको जनता ने भर-भरकर समर्थन दिया. पहली बार आप जीते तो काम के नाम पर आपका मार्कशीट जीरो दिखाता है तो उसके बाद अगर जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है तो आप कुछ भी कहिए. अगर हम इस नाते से जीतते तो जनता हमें इतना भारी समर्थन नहीं देती. हम 100 फीसदी जनता के आशीर्वाद से, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं से जीतकर आए हैं. जनता की आशा और अपेक्षाओं को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार हर पल उस काम में लगी है.''

मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर करने पर CM क्या बोलीं?

मुख्यमंत्री के ऊपर आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप ये है कि उनकी योजनाओं को रीनेम करके आप आगे लेकर आ रही हैं. मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, जिसे अब आरोग्य मंदिर नाम रख दिया गया. आपने मंदिर शब्द जोड़ दिया और इस तरह से आपने मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया. 'आप' के आरोपों पर CM गुप्ता ने कहा, ''आपने वो लाइन सुनी होगी न 'ब्यूटी लाइज इन आई ऑफ बिहोल्डर', वो जैसा है उसे वैसे ही हर चीज में गड़बड़ी दिखती है. कई लोगों के सालों से राशन कार्ड नहीं बने थे, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, या जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी राशन ले रहे हैं, इनकम प्रोफाइल उनका हाई हो गया है या डबल राशन कार्ड लिए हुए हैं. अब सालों बाद स्क्रूटनी हो रही है और उसे ठीक किया जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड घोटाला हो जाएगा. आज हमारी सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर में इतना बड़ा चेंज लेकर आ रही है कि एक अच्छे हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में बनाए जा रहे हैं.'' 

AAP के हवाले से जब CM से पूछा गया कि आपने मंदिर शब्द जोड़ा तो अब किसी मुसलमान महिला को अंदर जाने में तकलीफ होगी. इस पर रेखा गुप्ता ने कहा, ''सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले को ही मंदिर जाने में तकलीफ होगी, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है. अगर किसी शहर का नाम श्रीराम चंद्र हो जाएगा तो क्या लोग वहां जाना छोड़ देंगे. मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती है, जिसको बुराई नजर आती है, उससे पूछिए. हमारे मुस्लिम भाई नहीं चिढ़ रहे हैं. तकलीफ इनको हो रही है. 

अब विकास की राजनीति हो रही- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि पहले खुश करने की राजनीति हो रही थी, अब विकास की राजनीति हो रही है. इसमें सभी लोग जुड़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ''लोगों को अस्पताल, अटल कैंटीन, आयुष्मान योजना को लाभ मिल रहा है. मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है. जहां आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जहां आपको इलाज मिल रहा है. उसमें एक छोटी चीज खोज रहे हैं, मंदिर-मंदिर कर रहे हैं. उसमें उन्हें क्या तकलीफ है? अगर वो मानते हैं कि ये योजना यूजलेस है तो उन्हें तकलीफ क्या है और यूजफुल है तो ये बात न कहें.''

लड़ाई क्रेडिट की है- रेखा गुप्ता

जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली की जनता को आप कैसे समझाएंगीं कि ये आरोग्य मंदिर इलाज के लिए है, मस्जिद के चश्मे से नहीं देखिए? इस पर सीएम ने कहा, ''मैं साफ तौर से कहना चाहती हूं कि तकलीफ जनता को नहीं है, तकलीफ उन लोगों को है जो ये देख रहे हैं कि एक साल में इतने सारे काम हो गए, इतनी सारी नीतियां बन गई. जो हम न कर पाए 11 साल में वो इस कमल फूल वाली सरकार ने एक साल में कर दिया, तकलीफ यहां है. हर व्यक्ति आरोग्य मंदिर का लाभ ले रहा है. आप जाकर उसका डेटा बैंक चेक कीजिए. ये सारी केंद्र की योजना है. जब केंद्र ने इतना बड़ा फायदा राज्यों को दे रखा है. इसी योजना का नाम बदलकर वो कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया. लड़ाई क्रेडिट की है.'' 

Published at : 14 Feb 2026 06:19 PM (IST)
