हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी! CM रेखा ने की केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात

दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी! CM रेखा ने की केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात

Delhi News: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, मजबूत और जनकेंद्रित बनाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Mar 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुलभ, मजबूत और जन-केंद्रित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी है.

योजनाओं की समीक्षा और सुधार पर जोर 

बैठक में जनहित से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई. इस दौरान यह विचार किया गया कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है. खास तौर पर अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करने, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना समय की जरूरत है.

केंद्र-राज्य समन्वय से होगा सुधार- सीएम रेखा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनकी सरकार दिल्ली के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सीएम रेखा ने कहा कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से स्वास्थ्य क्षेत्र में और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. इससे न केवल अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि आम लोगों को भी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें-

Delhi News: नई दिल्ली में PNG कनेक्शन का विस्तार तेज, NDMC ने तीन महीने के लिए सड़क शुल्क किया माफ

बारिश के बाद अब सताएगी गर्मी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या कहता है IMD अपडेट

Published at : 22 Mar 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी! CM रेखा ने की केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी! CM रेखा ने की केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात
दिल्ली NCR
दिल्ली के महिपालपुर में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ 3 गिरफ्तार
दिल्ली के महिपालपुर में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ 3 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: नई दिल्ली में PNG कनेक्शन का विस्तार तेज, NDMC ने तीन महीने के लिए सड़क शुल्क किया माफ
नई दिल्ली में PNG कनेक्शन का विस्तार तेज, NDMC ने तीन महीने के लिए सड़क शुल्क किया माफ
दिल्ली NCR
बारिश के बाद अब सताएगी गर्मी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या कहता है IMD अपडेट
बारिश के बाद अब सताएगी गर्मी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या कहता है IMD अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Dhurandhar The Revenge: कहानी से ज्यादा विवाद में क्यों? जहूर मिस्त्री AKA Vivek Sinha ने बताया
Dhurandhar: The Revenge के Vivek Sinha को Zahoor Mistry बनने के लिए मिली धमकी | Ranveer Singh
Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
विश्व
पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
PAK में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
तमिल सिनेमा
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
आईपीएल 2026
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
शिक्षा
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
FDA Supplement Alert: Amazon पर बिक रहे इन सप्लीमेंट में मिला जहर! इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बना लें दूरी
Amazon पर बिक रहे इन सप्लीमेंट में मिला जहर! इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत बना लें दूरी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget