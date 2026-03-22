Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुलभ, मजबूत और जन-केंद्रित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी है.

योजनाओं की समीक्षा और सुधार पर जोर

बैठक में जनहित से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा भी की गई. इस दौरान यह विचार किया गया कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है. खास तौर पर अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करने, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना समय की जरूरत है.

केंद्र-राज्य समन्वय से होगा सुधार- सीएम रेखा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनकी सरकार दिल्ली के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सीएम रेखा ने कहा कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से स्वास्थ्य क्षेत्र में और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. इससे न केवल अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि आम लोगों को भी राहत मिलेगी.

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