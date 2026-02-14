दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अपनी सरकार की एक साल की बड़ी उपलब्धियां गिनवाईं. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए बीजेपी सरकार का विजन भी बताया है. जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा गया कि दिल्ली सरकार की 1 साल की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वैसे तो बड़ी उपलब्धियों के लिए एक साल तो बहुत ही छोटी टाइम लिमिट है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक दिन दिल्ली विकास और जनता की सुविधाओं की दृष्टि से और आगे बढ़े. लोगों के फायदे के लिए सालों से अटकी हुई आयुष्मान योजना को सरकार बनने के साथ ही पहले ही दिन लागू किया.

उन्होंने उपलब्धियां गिनवाते हुए आगे कहा, ''उसी तरह से दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चरल जरूरतों पर हमने काम किया. हमने अटल कैंटीन, आरोग्य मंदिर, इन सभी विषयों को आगे बढ़ाया, उस पर नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए. जितने भी पॉलिसी मैटर थे, जो अभी तक लटके हुए थे, वो सारी नीतियां हमने बनाई, जिससे दिल्ली की जनता को बेहतर लाभ मिले और दिल्ली आगे बढ़ सके. बेहतरी के लिए रोजना कोशिश की जा रही है.''

वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार का क्या है विजन?

जब उनसे पूछा गया कि आगे के लिए आपका कौन सा विजन है, जिसे आप पूरा करना चाहेंगी. अरविंद केजरीवाल क्या-क्या छोड़कर गए, जिसे पूरा करना आपके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है. इस सवाल पर सीएम गुप्ता ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल ने सारे सेक्टर छोड़ दिए हैं. मैं अपने टारगेट बताती हूं. मुझे लगता है दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये अगर सही होता तो कूड़े के पहाड़ नहीं होते. वेस्ट टू एनर्जी जो हमारे लिए बहुत अहम काम था, जो हमें करना चाहिए था. अब हमलोगों ने इसे करने की प्लानिंग की है.''

वेस्ट टू एनर्जी जेनरेट करने की दिशा में काम- रेखा गुप्ता

उन्होंने आगे कहा, ''हमारी दिल्ली में जितना कूड़ा रोजाना जेनरेट होता है, उसका डिस्पोजल तुरंत हो, क्योंकि अभी तक ये होता था कि जितना कूड़ा यहां जेनरेट हो रहा है, उसका डिस्पोजन आप आधा कर रहे हैं और आधे कूड़े का पहाड़ बना जा रहा है. आप वेस्ट टू एनर्जी जेनरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट हैं कि मैं पूरी दिल्ली को ये समाधान दूं कि दिल्ली में जितना कूड़ा जेनरेट होता है, उसका तुरंत डिस्पोजल भी हो, हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बढ़े, हमारे बायोगैस प्लांट बढ़ें. इसके साथ ही हम ई वेस्ट के लिए भी प्लांट लगाने जा रहे हैं. सॉलिड वेस्ट के लिए भी प्लांट लगा रहे हैं, तो पूरे तरीके से 360 डिग्री पर दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं.''

निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं- रेखा गुप्ता

आपके साथ मंत्रिमंडल में जो साथी हैं, या दिल्ली में जो सहयोगी हैं, उनमें कई बहुत सालों सालों से दिल्ली की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं. ऐसे में एक बार की विधायक को मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंप दिया गया वो भी जब पीएम मोदी की केंद्र में मजबूत सरकार है तो लेडी बॉस होने के नाते ये चैंलेंज होता है या अवसर होता है और लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है. इस सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''मैं यह मानती हूं कि निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता है. जब हम काम कर रहे होते हैं तो महिला या पुरूष नहीं देखते हैं.''

उन्होंने ये भी कहा कि जब आप मेहनत करते हैं तो महिला-पुरूष का विषय खत्म हो जाता है. जब आप निर्णय लेते हैं तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता है. तो मैं अपना काम पूरी मेहनत और सिद्दत के साथ कर रही हूं, बाकी लोग अपने आप साथ में चलना शुरू होते हैं.

पर्यावरण बेहतरी के लिए क्या है सीएम रेखा गुप्ता का प्लान?

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, ''प्रदूषण पर काम करना या कहें कि पर्यावरण को बेहतर करना मेरा दूसरा टारगेट हैं. क्योंकि सभी वाटर वॉडिज को रिवाइव करना है. दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करना है. आपको सड़कें बनानी हैं. धूल को खत्म करना है, धुएं पर काबू पाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठीक करनी है. ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं.''

हेल्थ व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या है प्लानिंग?

मुख्यमंत्री गुप्ता ने हेल्थ को तीसरा टारगेट बताया. उन्होंने कहा, ''हेल्थ व्यवस्था को हमें इस लेवल तक लेकर जाना है कि दिल्ली शहर में इलाज की कमी की वजह से किसी की मौत न हो. नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है. जिस एजुकेशन मॉडल को आपने प्रस्तुत किया, खुद स्वाति मालीवाल उनके स्कूलों का भांडाफोड़ रही है. कितने बड़े घोटाले उन्होंने किए. क्लासरूम घोटाला किया. टॉयलेट को भी उन्होंने क्लासरूम में काउंट किया.''

दिल्ली की जनता ने न्याय कर दिया- रेखा गुप्ता

जब उनसे पूछा गया कि अगर घोटाले इतने ज्यादा हैं तो कोई जेल तो गया नहीं. इस पर रेखा गुप्ता ने कहा, ''हमारे देश में न्याय करने का काम न्यायपालिका का है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम पूरे अच्छे से करेंगे. लेकिन जनता ने न्याय कर दिया है. जनता ने उनको सरकार से बेदखल कर दिया है, उनको उनकी जगह पर बैठा दिया. जब जनता ने न्याय कर दिया है तो न्यायालय भी जल्द न्याय करेगा.