दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने GST ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने GST ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद

Delhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने GST ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद

Delhi News In Hindi: सीएम रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित स्टेट GST कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले. सीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 02:42 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (8 अप्रैल) सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के आईटीओ चौराहे पर स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री के अचानक दफ्तर पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिले. कुछ कमरे बंद मिले, जबकि कई टेबल खाली पड़ी थीं. इसे देखकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं. अगर अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं आएंगे, तो आम लोगों का काम कैसे होगा. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने कर्मचारी मौजूद हैं और कितने बिना सूचना के अनुपस्थित हैं. इसके बाद उन्होंने तुरंत पूरे दफ्तर की विस्तृत उपस्थिति रिपोर्ट मांगी. उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी की हाजिरी, आने-जाने का समय और पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड तुरंत उनके कार्यालय को भेजा जाए.

दफ्तर से गायब पाए कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई- सीएम

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी बिना कारण दफ्तर से गायब पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लापरवाही, देरी और जनता के काम में बाधा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण किए जाएंगे और कोई भी कर्मचारी यह न माने कि उसे पहले से सूचना मिलेगी.

जनता का काम तय समय में किया जाए पूरा- सीएम

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने दफ्तर में आने वाले लोगों से भी बात की. कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने काम के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं. कुछ लोगों ने शिकायत की कि अधिकारी समय पर नहीं बैठते और फाइलें कई दिनों तक अटकी रहती हैं. मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता का काम तय समय में पूरा किया जाए.

दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुधारने पर जोर दे रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को साफ संदेश दिया था कि काम में देरी, लापरवाही और जवाबदेही की कमी अब नहीं चलेगी. सरकार चाहती है कि हर विभाग समय पर काम करें और आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

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अब सरकारी दफ्तरों में बढ़ेगी सख्ती

स्टेट जीएसटी विभाग व्यापारियों और दुकानदारों से जुड़े टैक्स मामलों को देखता है. यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपने काम के लिए आते हैं. ऐसे में दफ्तर में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और काम में देरी सीधे जनता को प्रभावित करती है. मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली के दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी सख्ती बढ़ सकती है. अधिकारियों और कर्मचारियों में अब यह संदेश देने कि कोशिश की गई है कि समय पर दफ्तर आना और ठीक से काम करना जरूरी है, वरना कार्रवाई तय है. लेकिन इस औचक निरीक्षण के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 08 Apr 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Government Office DELHI NEWS CM Rekha Gupta GST Office
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