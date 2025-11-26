दिल्ली में इन 70 जगहों पर खुले आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पढ़ें पूरी डिटेल
Delhi News: आरोग्य मंदिरों में लोगों को निःशुल्क जांच, दवाइयां, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ-शिशु सेवाएं, बीमारियों से बचाव और विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन टेली-परामर्श जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राजधानी में एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत की. उन्होंने शक्ति नगर स्थित मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र (MCW) से 70 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों’ का उद्घाटन किया. ये सभी केंद्र दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए हैं और इनका मकसद है-हर परिवार को सस्ती, नज़दीकी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली को मेडिकल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को निःशुल्क जांच, जरूरी दवाइयां, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ-शिशु सेवाएं, बीमारियों से बचाव की सलाह और विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन टेली-परामर्श जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यानी अब लोगों को छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और मरीजों को जल्दी इलाज मिलेगा.
सीएम ने खुद निरीक्षण किया
इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल और कई स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने स्वयं नए बने केंद्रों का निरीक्षण किया और स्टाफ से एक-एक सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी ली. सरकार का दावा है कि ये केंद्र पुराने मोहल्ला क्लीनिक मॉडल से काफी बेहतर हैं, क्योंकि यहां न सिर्फ डॉक्टर मौजूद रहेंगे बल्कि पर्याप्त दवाइयां, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग और साधारण उपचार की सभी सुविधाएं भी पूरी होंगी.
250 आरोग्य मंदिर बन चुके
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अब तक करीब 250 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं और लक्ष्य है कि राजधानी में 1000 से ज्यादा केंद्र खोले जाएं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में लगातार काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. उनका कहना है कि हर नागरिक तक बिना किसी बाधा के इलाज पहुंचे, यही हमारा संकल्प है.
पिछले कुछ महीनों से दिल्ली सरकार 24×7 काम कर रही है ताकि लोगों तक दवाइयां, डॉक्टर और जरूरी सुविधाएं समय पर पहुंच सकें. मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे इन केंद्रों का उपयोग करें और अपने मोहल्ले के विकास में सहयोग करें.
दिल्ली के 70 से अधिक नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सूची
बख्तावरपुर, बख्तावरपुर गाँव — नरेला
MCW बुराड़ी — बुराड़ी
MCW सेंटर विजय नगर — तिमारपुर
MCW सेंटर, केवल पार्क — आदर्श नगर
MCW बी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी — बादली
AAMC, ए-3 ब्लॉक, भलस्वा डेयरी — बादली
MCW नांगलोई — मुंडका
घेवरा गाँव — मुंडका
सी-ब्लॉक सुल्तानपुरी — सुल्तानपुर माजरा
एफ-ब्लॉक सुल्तानपुरी — सुल्तानपुर माजरा
एस-ब्लॉक मंगोलपुरी — मंगोलपुरी
सेक्टर-3 रोहिणी — मंगोलपुरी
MCW पीतमपुरा — शालीमार बाग़
सत्यवती पार्क, निकट एमसीडी स्कूल — वज़ीरपुर
पॉलीक्लिनिक बाबरपुर — वज़ीरपुर
MCW शक्ति नगर — मॉडल टाउन
पॉलीक्लिनिक ज्वाला नगर — मॉडल टाउन
बाग कड़े खां — सदर बाज़ार
शास्त्री नगर, निकट एमसीडी स्कूल — सदर बाज़ार
कम्युनिटी सेंटर, सराय बस्ती — सदर बाज़ार
DGD इंदरलोक — सदर बाज़ार
DGD तीस हज़ारी — चांदनी चौक
AAMC छत्ता लाल मियां, डिलाइट सिनेमा के पीछे — मटिया महल
DGD राऊज़ एवेन्यू — मटिया महल
कम्युनिटी सेंटर, नबी करीम — बल्लीमारान
DGD गली समोसान, फराशखाना — बल्लीमारान
MCW देव नगर — करोल बाग़
DGD टैंक रोड — करोल बाग़
DGD राऊज़ एवेन्यू, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग कोर्ट कॉम्प्लेक्स
MCW टैगोर गार्डन — मादीपुर
फ़तेह नगर — हरिनगर
MCW हरिनगर — हरिनगर
AAMC टोडापुर बिहारी कॉलोनी — तिलक नगर
AAMC बस्ती विकास केंद्र, बुध नगर — तिलक नगर
सोशल वेलफेयर सेंटर, तिलक विहार — तिलक नगर
बापरोला — विकासपुरी
MCW जनता हाउसिंग हस्तसाल — विकासपुरी
MCW ट्रांज़िट कैंप हस्तसाल — विकासपुरी
MCW वशिष्ठ पार्क — द्वारका
UPHC मंसा राम पार्क — मटियाला
MCW बिजवासन — बिजवासन
महि पालपुर/रंगपुरी — बिजवासन
DGD शशि गार्डन — दिल्ली कैंट
NDMC डिस्पेंसरी, बापू धाम — नई दिल्ली
NDMC डिस्पेंसरी, गोल्फ लिंक — नई दिल्ली
NDMC डिस्पेंसरी, नेताजी नगर — नई दिल्ली
सराय काले खान डिस्पेंसरी — जंगपुरा
पीयूएचसी दरियागंज — जंगपुरा
MCW गौतम नगर — मालवीय नगर
MCW हौज़ खास — मालवीय नगर
MCW शाहपुर जाट/मालवीय नगर सेंटर-1 — मालवीय नगर
DJB साइट, सिरी फ़ोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने — मालवीय नगर
DJB साइट (लॉक्ड साइट), हुमायूँपुर — मालवीय नगर
बेर सराय, कम्युनिटी सेंटर कटवारिया सराय — महरौली
MCW ओखला फेज़-1, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी — ग्रेटर कैलाश
MCW नेहरू प्लेस, गिरी नगर — कालकाजी
MCW खिजराबाद गाँव — ओखला
MCW सेंटर गुरु राम दास नगर — लक्ष्मी नगर
MCW सेंटर अनारकली, निकट चंदर नगर — कृष्णा नगर
MCW सेंटर गीता कॉलोनी
DJB साइट, न्यू सीलमपुर — गांधी नगर
MCW सेंटर सराय मोहल्ला — शाहदरा
MCW सेंटर विवेक विहार — शाहदरा
AAMC पोर्टा केबिन, बस्ती विकास केंद्र, कैलाश नगर — शाहदरा
DGD कड़कड़डूमा कोर्ट — शाहदरा
DGD झिलमिल, बीवीके बी-ब्लॉक — शाहदरा
MCW सेंटर नंद नगरी, बी-4 ब्लॉक — सीमापुरी
MCW सेंटर विवेक विहार, ई-4 ब्लॉक — सीमापुरी
यमुना विहार — घोंडा
MCW सेंटर करदमपुरी — बाबरपुर
गोकुलपुरी एक्सटेंशन — गोकुलपुर
DJB साइट, न्यू सीलमपुर — सीलमपुर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL