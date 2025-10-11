हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर 'इनोवेशन चैलेंज' अभियान, इतना इनाम भी देगी रेखा गुप्ता की सरकार

दिल्ली में प्रदूषण घटाने को लेकर 'इनोवेशन चैलेंज' अभियान, इतना इनाम भी देगी रेखा गुप्ता की सरकार

Delhi Innovation Challenge: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बताया कि लोग अपने प्रोजेक्ट या सुझाव 31 अक्टूबर तक भेज सकते हैं. इसके बाद सभी प्रपोजल का तीन चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ‘इनोवेशन चैलेंज’ की शुरुआत की है, जिसके तहत आम लोग, शोधकर्ता और संस्थान ऐसे नए और सस्ते तकनीकी समाधान सुझा सकते हैं, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करें. इस पहल को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने पर्यावरण विभाग के तहत शुरू किया है. 

सरकार ने बताया कि लोग अपने प्रोजेक्ट या सुझाव 31 अक्टूबर तक भेज सकते हैं. इसके बाद सभी प्रपोजल का तीन चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा. चयनित प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा. जिन विचारों और तकनीकों से प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी सुधार संभव होगा, उन्हें दिल्ली में लागू भी किया जा सकता है. 

डीपीसीसी करेगी प्रोजेक्ट की शुरुआती जांच

पहले चरण में डीपीसीसी की ओर से प्रोजेक्ट की प्रारंभिक जांच और योग्यता देखी जाएगी. दूसरे चरण में इंडिपेंडेंट टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी द्वारा मॉडल की सख्त तकनीकी जांच की जाएगी, जिसमें उसकी वैलिडिटी और प्रभावशीलता परखने की प्रक्रिया होगी. तीसरे चरण में चुने गए सर्वश्रेष्ठ मॉडल को वित्तीय सहायता और फील्ड ट्रायल के लिए स्वीकृति दी जाएगी. 

'दिल्ली जैसे बड़े शहर में नई तकनीक की मदद जरूरी'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ''दिल्ली को स्वच्छ और सांस लेने योग्य बनाने के लिए सरकार नवाचार (Innovation) को बढ़ावा दे रही है .  दिल्ली जैसे बड़े शहर में पारंपरिक उपायों के साथ-साथ नई तकनीक की मदद जरूरी है.'' 

ऑटोमेटिक एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम लॉन्च

इसी दिशा में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने भी शुक्रवार (10 अक्टूबर 2025) को द्वारका सेक्टर-19 में ऑटोमेटिक एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम का उद्घाटन किया. यह सिस्टम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पहल पर लगाया गया है, जो हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कणों को कम करेगा. लगभग 7 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 166 इलेक्ट्रिक पोलों पर हाई-प्रेशर मिस्टिंग नोजल लगाए गए हैं, जो समय-समय पर धुंध और धूल पर पानी की महीन बौछार छोड़ेंगे.

सरकार का मानना है कि यह मॉडल प्रोजेक्ट भविष्य में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी लगाया जा सकता है. दिल्ली हर साल सर्दियों में प्रदूषण की गंभीर समस्या झेलती है, खासकर पराली जलने और धूल प्रदूषण की वजह से. ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार की यह नई पहल प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 11 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement

वीडियोज

Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live
Rare Earth पर China का Control, America का 130% Tariff वाला पलटवार!| Paisa Live
Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
टेलीविजन
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
'अनुपमा' की माही हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये 10 तस्वीरें
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
हेल्थ
Coldrif Syrup Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
ट्रेंडिंग
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget