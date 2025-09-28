दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात

दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
Rekha Gupta News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा. ये बसें कैमरों, पैनिक बटन समेत कई अन्य सुविधाओं से लैस है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (28 सितंबर) को 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और यमुना पार क्षेत्र के लिए रेशनलाइज रूट का शुभारंभ किया. अपने संबोधन के दौरान, सीएम गुप्ता ने परिवहन क्षेत्र के लिए अपनी सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा.
CM रेखा गुप्ता ने कहा, ''हमने बेहतर इंटरकनेक्टिविटी के लिए रेशनलाइजेशन के साथ यमुना रूट पर 300 ईवी बसें शुरू की हैं. दिल्ली की सीमाओं से लेकर हर उस गंतव्य तक जहां लोगों को इनकी जरूरत है, ये एसी बसें कैमरों, पैनिक बटन, सभी प्रकार की सुविधाओं और अब, ऑटोमेटेड पेमेंट मोड से भी सुसज्जित हैं.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL