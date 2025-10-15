हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर CM रेखा गुप्ता ने की बड़ी अपील, कहा- पटाखे फोड़ें लेकिन...

ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर CM रेखा गुप्ता ने की बड़ी अपील, कहा- पटाखे फोड़ें लेकिन...

Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से यह चाहती थी कि दीपावली का त्यौहार अपनी पारंपरिक रौनक के साथ मनाया जाए, लेकिन पर्यावरण की रक्षा को भी नजरअंदाज न किया जाए.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Oct 2025 12:18 PM (IST)
दीपावली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने के लिए सु्प्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है. हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार जताया है.

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमित मिलने पर दिल्ली की सीएम रेख गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार. यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है."

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-"दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो. इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' के संकल्प को साकार करें."

सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की कि इस दीपावली ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें, जो कम धुआं और कम आवाज करते हैं और पारंपरिक पटाखों की तुलना में पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि “यह निर्णय जनभावनाओं के साथ-साथ हमारे ‘स्वच्छ और हरित दिल्ली’ के संकल्प को भी मजबूत करेगा.

ग्रीन पटाखों को सीमित मात्रा में चलाने की अनुमित

गौरतलब है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, क्योंकि दीपावली के दौरान शहर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता था. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है कि ग्रीन पटाखों को सीमित मात्रा में चलाने की अनुमति दी जाए, जो सामान्य पटाखों की तुलना में 30% तक कम प्रदूषण करते हैं.

अधिकृत दुकानों से ही खरीदे जा सकेंगे पटाखे

दिल्ली सरकार ने बताया कि वह इस बार ग्रीन पटाखों की सप्लाई, बिक्री और उपयोग पर सख्ती से निगरानी रखेगी. पटाखे केवल अधिकृत दुकानों से ही खरीदे जा सकेंगे और तय समय पर ही चलाए जा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा,यह दीपावली हम सबके लिए संदेश लेकर आई है योहार की खुशी और प्रकृति की सुरक्षा, दोनों साथ-साथ चलिए, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ ‘हरित और खुशहाल दिल्ली’ के संकल्प को साकार करें.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 15 Oct 2025 12:15 PM (IST)
DELHI NEWS SUPREME COURT REKHA GUPTA Diwali 2025
