CM रेखा गुप्ता ने की ‘कांतारा’ की तारीफ, अभिनेता ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से की मुलाकात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से मुलाकात की. यह मुलाकात राजधानी के मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए फिल्म की खुलकर सराहना की और कहा कि ‘कांतारा’ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की आत्मा को खूबसूरती से दर्शाती है.

मुख्यमंत्री ने की फिल्म की तारीफ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पोस्ट में लिखा, “आज ‘कांतारा चैप्टर 1’ के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से मुलाकात की. यह फिल्म भारत की आध्यात्मिक गहराई और सांस्कृतिक विरासत को बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है. ऐसे कार्य हमारे देश की परंपराओं की भावना को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हैं. मैं टीम को इस शानदार सिनेमाई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूं.

फिल्म निर्देशक ने की मुख्यमंत्री की ताकीफ

मुख्यमंत्री के इस पोस्ट पर ऋषभ शेट्टी ने भी आभार जताया. उन्होंने लिखा, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात थी. आपने जिस तरह ‘कांतारा चैप्टर 1’ में दिखाई गई भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की सराहना की, वह हमारे लिए प्रेरणादायक है.

फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ हाल ही में 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. यह फिल्म 2022 में आई सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है, जिसे दर्शकों ने पूरे देश में खूब पसंद किया था.पहले भाग ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी, बल्कि भारत की लोककथाओं, जंगलों और परंपराओं को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी थी.

फिल्म में कर्नाटक के तटीय इलाकों की देव-परंपराओं, ‘भूत कोला’ और प्रकृति के प्रति आस्था को गहराई से दिखाया गया है. यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और लोकआस्था की जीवंत झलक बन गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस मुलाकात को लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब सराहा.कई लोगों ने कहा कि यह मुलाकात भारत की कला, संस्कृति और सिनेमा के सम्मान का प्रतीक है, जो देश की परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है.