Delhi: CM रेखा गुप्ता ने हनुमान से की अधिकारियों की तुलना, AAP बोली- 'सत्ता के अहंकार में डूबी...'
Delhi News: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की तुलना हनुमान से की, जिस पर AAP ने आलोचना की और बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं. 'आप' की ओर से इसे हनुमान जी का अपमान बताया गया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, रेखा गुप्ता दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी (DTC) की अंतर-राज्यीय बसें शुरू करने के कार्यक्रम में पहुंची थीं. इस मौके पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से कर दी. जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है.
कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है न ये सारे हनुमान है. इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, तब ये मेहनत से काम करते है. उससे पहले ये भूल जाते है."
AAP ने जताई कड़ी आपत्ति
इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने साफ तौर पर आपत्ति जताई है. AAP का कहना है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ने भगवान हनुमान जी पर तंज कसकर करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है.
बीजेपी को भी घेरा
AAP ने सवाल उठाया, "क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान जी का अपमान करना इतना जरूरी था?" इसके अलावा, पार्टी ने बीजेपी से भी पूछा, "क्या अब आस्था का अपमान उनकी राजनीति का नया हथियार बन गया है."
सत्ता के अहंकार में डूबी मुख्यमंत्री @gupta_rekha ने भगवान हनुमान जी पर तंज कसकर करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है।— AAP (@AamAadmiParty) September 24, 2025
क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान जी का अपमान करना इतना जरूरी था?
BJP बताये, क्या अब आस्था का अपमान ही आपकी राजनीति का नया हथियार है? pic.twitter.com/FISGZh3QC1
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. AAP ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया है.
लोगों का कहना है कि नेताओं को अपने बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सरकारी कामकाज में व्यस्त अधिकारियों के काम को लेकर एक अनोखा दृष्टिकोण बताया है.
यह पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया हो. दिल्ली में राजनीतिक बयान अक्सर वायरल हो जाते हैं और जनता के बीच बहस का विषय बन जाते हैं. इस बार भी CM रेखा गुप्ता के बयान ने धार्मिक भावना और प्रशासनिक कामकाज के बीच संतुलन के मुद्दे को उभारा है.
