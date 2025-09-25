Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, रेखा गुप्ता दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी (DTC) की अंतर-राज्यीय बसें शुरू करने के कार्यक्रम में पहुंची थीं. इस मौके पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से कर दी. जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है.

कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है न ये सारे हनुमान है. इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, तब ये मेहनत से काम करते है. उससे पहले ये भूल जाते है."

AAP ने जताई कड़ी आपत्ति

इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने साफ तौर पर आपत्ति जताई है. AAP का कहना है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ने भगवान हनुमान जी पर तंज कसकर करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है.

बीजेपी को भी घेरा

AAP ने सवाल उठाया, "क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान जी का अपमान करना इतना जरूरी था?" इसके अलावा, पार्टी ने बीजेपी से भी पूछा, "क्या अब आस्था का अपमान उनकी राजनीति का नया हथियार बन गया है."

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. AAP ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया है.

लोगों का कहना है कि नेताओं को अपने बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे सरकारी कामकाज में व्यस्त अधिकारियों के काम को लेकर एक अनोखा दृष्टिकोण बताया है.

यह पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया हो. दिल्ली में राजनीतिक बयान अक्सर वायरल हो जाते हैं और जनता के बीच बहस का विषय बन जाते हैं. इस बार भी CM रेखा गुप्ता के बयान ने धार्मिक भावना और प्रशासनिक कामकाज के बीच संतुलन के मुद्दे को उभारा है.