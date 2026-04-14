हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर सियासत, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा...

अरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर सियासत, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा...

Delhi Politics: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर निशाना साधा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केजरीवाल खुद का बचाव वकील बनकर कर रहे हैं.
  • लोकतंत्र की अवहेलना और एजेंसियों पर सवाल उठाया.
  • पक्ष में फैसले पर तमगे, खिलाफ पर न्यायपालिका पर उंगली.
  • जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, न्याय जरूर मिलेगा.

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष खुद रखने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर टिप्पणी की है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों वह खुद को वकील की तरह पेश कर रहे हैं और अपने बचाव में अदालतों का रुख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की है. जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं, तो वह खुद को सबसे बेहतर बताते हैं, लेकिन आज आखिर ऐसा कौन सा डर है कि वह न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं. सीएम ने कहा कि देश की जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंततः न्याय जरूर मिलेगा.

दिल्ली: सुल्तानपुरी में मामूली विवाद के को लेकर चाकू से लड़के का कत्ल, पुलिस ने 3 नाबालिग दबोचे

उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहती हूं कि वह व्यक्ति जिसने हमेशा लोकतंत्र की अवहेलना की, जिसने हमेशा सरकारी एजेंसियों पर उंगली उठाई, जिसने भी उनके खिलाफ दो शब्द कह दिन, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया. जब-जब उनको अपने खिलाफ शब्द सुनाई दिए उन्होंने उनको कोसना शुरू कर दिया.

'जब फैसला आया तो...'

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के संदर्भ में रेखा ने कहा कि जब आपके पक्ष में फैसला आया तो आपने तमगे पहना दिए कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता. और आज आपने न्यायपालिका की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी है. 

भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बही खाता नहीं,पर उनकी बात मानी जानी चाहिए. ऐसा वो कहते फिरते हैं. दिल्ली की जनता उनका यह व्यवहार देख रही है. सीएम ने कहा कि मैं ऐसे गैंग को बताना चाहती हूं कि न्याय होकर रहेगा, वह जनता के गुनाहगार हैं और जनता भी न्याय कर के रहेगी. 

Published at : 14 Apr 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS Rekha Gupta DELHI POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर सियासत, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा...
अरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर सियासत, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा...
दिल्ली NCR
दिल्ली: सुल्तानपुरी में मामूली विवाद के को लेकर चाकू से लड़के का कत्ल, पुलिस ने 3 नाबालिग दबोचे
दिल्ली: सुल्तानपुरी में मामूली विवाद के को लेकर चाकू से लड़के का कत्ल, पुलिस ने 3 नाबालिग दबोचे
दिल्ली NCR
अंबेडकर की 136वीं जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता का संदेश, दिल्ली में सफाई के साथ मनाया गया दीपोत्सव
अंबेडकर की 136वीं जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता का संदेश, दिल्ली में सफाई के साथ मनाया गया दीपोत्सव
दिल्ली NCR
पहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता
पहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
बिहार
Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी ही होंगे अगले CM, 8 लोग दे सकते हैं नाम का प्रस्ताव, सूत्रों का दावा
LIVE: सम्राट चौधरी ही होंगे अगले CM, 8 लोग दे सकते हैं नाम का प्रस्ताव, सूत्रों का दावा
विश्व
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
बॉलीवुड
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
इंडिया
Explained: MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव... तलाक की जगह पतियों को क्यों मिल रही दर्दनाक मौत?
MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! तलाक की जगह पतियों को क्यों मिल रही मौत?
विश्व
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी का ईरान ने उड़ाया मजाक, 'धमाल' फिल्म के सीन और शाहरुख खान के डायलॉग से दिया जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video : सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget