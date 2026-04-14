अरविंद केजरीवाल की 'वकालत' पर सियासत, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केजरीवाल खुद का बचाव वकील बनकर कर रहे हैं.

लोकतंत्र की अवहेलना और एजेंसियों पर सवाल उठाया.

पक्ष में फैसले पर तमगे, खिलाफ पर न्यायपालिका पर उंगली.

जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, न्याय जरूर मिलेगा.

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में हाईकोर्ट में अपना पक्ष खुद रखने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में आ गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर टिप्पणी की है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों वह खुद को वकील की तरह पेश कर रहे हैं और अपने बचाव में अदालतों का रुख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की है. जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं, तो वह खुद को सबसे बेहतर बताते हैं, लेकिन आज आखिर ऐसा कौन सा डर है कि वह न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं. सीएम ने कहा कि देश की जनता का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंततः न्याय जरूर मिलेगा.

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उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहती हूं कि वह व्यक्ति जिसने हमेशा लोकतंत्र की अवहेलना की, जिसने हमेशा सरकारी एजेंसियों पर उंगली उठाई, जिसने भी उनके खिलाफ दो शब्द कह दिन, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया. जब-जब उनको अपने खिलाफ शब्द सुनाई दिए उन्होंने उनको कोसना शुरू कर दिया.

'जब फैसला आया तो...'

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के संदर्भ में रेखा ने कहा कि जब आपके पक्ष में फैसला आया तो आपने तमगे पहना दिए कि इससे बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता. और आज आपने न्यायपालिका की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी की नेता ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बही खाता नहीं,पर उनकी बात मानी जानी चाहिए. ऐसा वो कहते फिरते हैं. दिल्ली की जनता उनका यह व्यवहार देख रही है. सीएम ने कहा कि मैं ऐसे गैंग को बताना चाहती हूं कि न्याय होकर रहेगा, वह जनता के गुनाहगार हैं और जनता भी न्याय कर के रहेगी.