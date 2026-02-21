एक्सप्लोरर
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण
CM Jansunwai App Launched: सरकार के मुताबिक शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर शिकायतकर्ता को अपडेट दिया जाएगा. इस व्यवस्था से समाधान में तेजी आएगी साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ‘सीएम जनसुनवाई’ पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. पोर्टल पर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के साथ ही EWS, DG और CWSN से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकेंगी.
सरकार के मुताबिक शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर शिकायतकर्ता को अपडेट दिया जाएगा. इस व्यवस्था से न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
