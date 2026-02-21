हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण

CM Jansunwai App Launched: सरकार के मुताबिक शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर शिकायतकर्ता को अपडेट दिया जाएगा. इस व्यवस्था से समाधान में तेजी आएगी साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 21 Feb 2026 02:21 PM (IST)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ‘सीएम जनसुनवाई’ पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. पोर्टल पर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के साथ ही EWS, DG और CWSN से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकेंगी.

सरकार के मुताबिक शिकायत का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर शिकायतकर्ता को अपडेट दिया जाएगा. इस व्यवस्था से न केवल शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)

 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 21 Feb 2026 02:21 PM (IST)
DELHI NEWS CM Rekha Gupta CM Jansunwai App
