दिल्ली CM अटैक केस के आरोपियों ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा, कहा- दूसरे कैदी करते हैं मारपीट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में जेल में बंद आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और तहसीन रज़ा शेख ने अब अपनी सुरक्षा को लेकर तीस हजारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि जेल के अंदर उनकी जान को खतरा है और दूसरे कैदी लगातार उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली CM अटैक केस की वजह से दूसरे कैदी उनके खिलाफ बेहद आक्रामक हो गए हैं. आरोपियों का कहना है कि कई बार उन्हें घेरकर पीटा गया, धक्का-मुक्की की गई और खुलेआम धमकी दी गई कि उन्हें जेल के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा. दोनों आरोपियों ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें अलग बैरक में रखा जाए और जेल के अंदर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

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कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगा जवाब

मामले की सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरोपियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए.

कोर्ट ने साफ कहा कि जेल में बंद किसी भी आरोपी की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस मामले में जरूरी कदम उठाए जाएं.

वकीलों ने कोर्ट में लगाए गंभीर आरोप

आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल लगातार डर और तनाव के माहौल में जी रहे हैं. वकीलों का कहना है कि जेल के अंदर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से अदालत में एक CD भी पेश की गई. दावा किया गया कि इसमें धमकी भरी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है. आरोप है कि इन कॉल्स में आरोपियों के परिवार वालों को धमकाया गया और पैसे की मांग भी की गई.

वकीलों ने अदालत को बताया कि यह मामला सिर्फ जेल के अंदर की प्रताड़ना तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपियों के परिवार भी डर के माहौल में हैं.

याचिका में कहा गया है कि गुजरात में रहने वाले आरोपियों के परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई हैं. आरोपियों का कहना है कि जेल के कुछ कैदी लगातार उन्हें यह कहकर डराते हैं कि उनके परिवार को भी निशाना बनाया जाएगा.

याचिका में यह भी दावा किया गया कि जेल के अंदर उन्हें लंबे समय तक वार्ड में बंद रखा जाता है और जानबूझकर बाहर निकलने नहीं दिया जाता. इससे मानसिक तनाव और अपमान की स्थिति पैदा हो रही है.

जेल अधिकारियों पर भी लगाए आरोप

दोनों आरोपियों ने कुछ जेल अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. याचिका में कहा गया है कि उन्हें सामान्य सुविधाएं ठीक तरीके से नहीं दी जा रहीं और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है.

आरोपियों का कहना है कि जेल प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा. इसी वजह से उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा.

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गंभीर धाराओं में चल रहा ट्रायल

राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया और तहसीन रज़ा शेख अगस्त 2025 के दिल्ली CM अटैक केस में आरोपी हैं. दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है.

फिलहाल अदालत ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.