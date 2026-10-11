दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से एक दिन में 2000 करोड़ का नुकसान, कारोबार पर बुरा असर

बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोधी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा रहा है. इससे आम लोगों के आवागमन में तो बाधा आ ही रही है, कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है. कल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के भी इस विरोध प्रदर्शन में कूदने के कारण कारोबारियों की टेंशन बढ़ गई है.

राजधानी में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो भी तब जब त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है और यह पूरे वर्ष में कारोबार के लिए सबसे बेहतर समय माना जाता है, लेकिन इस धरने-प्रदर्शनों ने कारोबार की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है. एक दिन के ही धरने के कारण हजारों करोड़ रुपए के कारोबार पर इसका असर पड़ा है.

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CTI की दिवाली तक प्रदर्शन न करने की अपील

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का दावा है कि, 10 अक्टूबर को हुए धरने-प्रदर्शन के चलते दिल्ली में करीब 2000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ. ऐसे में अब नवरात्रि, रामलीलाओं और दिवाली की तैयारियों के बीच संगठन ने CJP और तमाम राजनीतिक दलों से अपील की है कि त्योहारों तक दिल्ली में धरना-प्रदर्शन न किए जाएं.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारियों के लिए यह साल का सबसे अहम कारोबारी दौर है. ऐसे समय में बाजारों तक ग्राहकों की पहुंच बाधित होने और आवाजाही प्रभावित होने से खुदरा कारोबार के साथ होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

सदर बाजार से कनॉट प्लेस तक कारोबार प्रभावित

CTI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को दिल्ली के कई प्रमुख बाजारों में कारोबार लगभग ठप रहा. सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग और लाजपत राय मार्केट जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्र बंद रहे. दूसरे बाजारों में भी कामकाज बेहद कम हुआ. दिल्ली के बाजार केवल स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर नहीं हैं.

CTI का कहना है कि रोजाना दिल्ली के बाहर से करीब 3 से 4 लाख लोग खरीदारी के लिए राजधानी पहुंचते हैं. धरने-प्रदर्शन के दिन इन ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई. वहीं, जाम और सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण स्थानीय लोगों ने भी बाजारों का रुख करने से परहेज किया.

इसका असर दुकानों तक ही सीमित नहीं रहा. संगठन के अनुसार, ज्यादातर प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद रहने से लोगों की आवाजाही बाधित हुई. पेट्रोल पंपों पर सामान्य दिनों जैसी भीड़ नहीं दिखी, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून में बुकिंग रद्द होने की भी बात कही गई.

20 लाख व्यापारियों के सामने त्योहारों की कमाई का सवाल

दिवाली से पहले बाजारों में ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही व्यापारियों के लिए काफी मायने रखती है. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावट के सामान, उपहार और घरेलू जरूरतों से जुड़ी खरीदारी के अलावा थोक व्यापार भी इसी अवधि में तेजी पकड़ता है. CTI ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली देश के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन केंद्रों में शामिल है. यहां से सामान देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों तक भेजा जाता है. ऐसे में राजधानी में आवाजाही और व्यापार लंबे समय तक प्रभावित रहने का असर दिल्ली से बाहर के कारोबार पर भी पड़ सकता है.

650 रामलीलाओं पर भी पड़ सकती है असर की मार

दिल्ली में त्योहारों का सीजन केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है. शहर में करीब 650 रामलीलाओं का आयोजन होता है, जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है. आयोजकों, कलाकारों, तकनीकी कर्मचारियों, दुकानदारों और खानपान से जुड़े कारोबारियों की कमाई भी दर्शकों की आवाजाही पर निर्भर करती है. CTI को आशंका है कि यदि धरने-प्रदर्शन के कारण सड़कें बाधित रहीं या मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगी रहीं, तो लोग रामलीला देखने जाने से बच सकते हैं. इससे आयोजनों में दर्शकों की संख्या घटने के साथ उनसे जुड़े छोटे-बड़े कारोबारियों की आमदनी भी प्रभावित हो सकती है.

CJP और राजनीतिक दलों को पत्र

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि संगठन ने CJP के अभिजीत दीपके समेत विभिन्न राजनीतिक दलों को पत्र भेजा है. इसमें दिवाली तक दिल्ली में धरना-प्रदर्शन नहीं करने और जरूरत पड़ने पर कार्यक्रमों के लिए दूसरे शहर चुनने की अपील की गई है. संगठन का तर्क है कि आंदोलन के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और बाजारों तक पहुंच प्रभावित होती है. अगर ऐसी स्थिति त्योहारों के पूरे सीजन में बनी रही, तो दिल्ली के व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है और शहर की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ेगा.

गोयल ने कहा, केवल रिटेल व्यापार ही नहीं, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को मिलाकर 10 अक्टूबर को दिल्ली में 2000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ. उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वो दिवाली तक दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने के बजाय किसी दूसरे शहर में कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि त्योहारों का कारोबार प्रभावित न हो और आम लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

CTI की मांग ऐसे समय आई है, जब दिल्ली के बाजारों और रामलीला आयोजनों के लिए आने वाले दिन ग्राहकों की संख्या और कमाई के लिहाज से अहम हैं. अब संगठन चाहता है कि त्योहारों के दौरान राजधानी में कारोबार और आम लोगों की आवाजाही बाधित न हो.

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