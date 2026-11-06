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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRचावड़ी बाजार हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ठेकेदार गिरफ्तार

चावड़ी बाजार हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ठेकेदार गिरफ्तार

चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से 3 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है. हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि एमसीडी ने दो इंजीनियरों को सस्पेंड किया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 10:04 AM (IST)
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दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (6 नवंबर) को फरीदाबाद से तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिराज, ताज और फुरकान के रूप में हुई है. पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और हादसे से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

दरअसल, पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार (5 नवंबर) की सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई थी. इमारत गिरते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे. इसके बाद मलबा हटाने और लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया.

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हादसे में दो लोगों की मौत, कई घायल

इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने भी कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई थी. हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और राहत-बचाव अभियान चलाया गया.

हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने भी कार्रवाई की. गुरुवार को मामले में लापरवाही के आरोपों के बीच एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया. दोनों अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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ठेकेदारों की भूमिका की जांच कर रही पुलिस

अब इस मामले में फरीदाबाद से तीन ठेकेदारों की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ गई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण कार्य किसकी देखरेख में कराया जा रहा था और इमारत गिरने के पीछे क्या वजह थी.

साथ ही निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Nov 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
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