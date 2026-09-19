दिल्ली: ATM में रबर रिंग लगाकर कैश चोरी, गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार

दिल्ली में सेंट्रल जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने ATM से छेड़छाड़ कर कैश चोरी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान अमन और सूरज सिंह के रूप में हुई है. इनके कब्जे से एक देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है.

बता दें कि ATM से पैसे निकालने पहुंचे ग्राहक को लगता था कि कैश नहीं निकला, लेकिन उसके खाते से रकम कट चुकी होती थी. इसी का फायदा उठाकर दो आरोपी ATM में फंसी रकम बाद में निकाल ले जाते थे. पुलिस ने अब इस गैंग के दो आरोपी दबोचे हैं.

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रबर रिंग डालकर कैश रोक देते थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी ATM के कैश निकलने वाले हिस्से में रबर की रिंग लगाकर रास्ते में रुकावट पैदा कर देते थे. इसके बाद मशीन सामान्य तरीके से ट्रांजेक्शन तो करती थी, लेकिन कैश बाहर नहीं निकलता था. रकम ATM के अंदर ही फंस जाती थी.

ग्राहक को लगता था मशीन ने पैसे नहीं दिए

ग्राहक अपना कार्ड डालकर PIN और दूसरी जानकारी भरता था. उसके खाते से पैसे कट जाते थे लेकिन ATM से कैश बाहर नहीं आता था. ग्राहक इसे मशीन की खराबी या ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या समझकर वहां से चला जाता था. इसके बाद आरोपियों की बारी आती थी.

ग्राहक के जाते ही फिर ATM में घुसते थे

पुलिस का कहना है कि ग्राहक के वहां से निकलने के बाद आरोपी दोबारा ATM बूथ में पहुंचते थे. उनके पास मशीन की चाबी होती थी. वे ATM खोलकर अंदर फंसी नकदी निकाल लेते थे और मौके से फरार हो जाते थे.

Hitachi में काम करने के दौरान सीखा ATM का सिस्टम

जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले Hitachi कंपनी में ATM से जुड़े काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्हें ATM की कार्यप्रणाली और कैश मैनेजमेंट की जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक इसी अनुभव का इस्तेमाल बाद में ATM से छेड़छाड़ और कैश निकालने में किया गया.

वीकेंड और कम भीड़ वाले ATM निशाने पर

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऐसे ATM तलाशते थे जहां भीड़ कम हो. खासकर शनिवार और रविवार को ऐसे ATM को निशाना बनाते थे जहां सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं होता था. पहले मशीन में छेड़छाड़ करते और फिर ग्राहक के आने का इंतजार करते थे.

गुरुग्राम से कपासहेड़ा तक वारदातों का खुलासा

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में गुरुग्राम के सेक्टर-4 और सेक्टर-5 में एक्सिस बैंक के ATM तथा दिल्ली के कपासहेड़ा इलाके में ICICI Bank के ATM पर इसी तरीके से कैश निकालने की बात बताई है. पुलिस अब संबंधित थानों से संपर्क कर इन वारदातों का रिकॉर्ड खंगाल रही है.

19-20 और वारदातों का भी शक

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने 19 से 20 अन्य ATM कैश निकासी की वारदातों के बारे में भी जानकारी दी है. हालांकि इन मामलों में उनकी भूमिका की पुष्टि अभी जांच के बाद होगी.पुलिस संबंधित CCTV, बैंक ट्रांजेक्शन और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है.

15 सितंबर को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि अमन और सूरज ATM से छेड़छाड़ और चोरी के बाद मीरदर्द वाली गली, टैगोर रोड के पास बाइक से आने वाले हैं. इसके बाद इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में टीम ने MCD बिल्डिंग के पीछे घेराबंदी की.

पुलिस को देखते ही बाइक से भागने लगे

रात करीब ग्यारह बजे गांधी मार्केट की तरफ से एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए. मुखबिर ने दोनों की पहचान कर दी. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया.

सूरज के पास कट्टा, अमन के पास तीन कारतूस

तलाशी के दौरान सूरज सिंह के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस मिले जबकि अमन के पास से तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए.इस मामले में थाना कमला मार्केट में आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है.

आरोपियों का तीसरा साथी फरार

पूछताछ में सूरज ने पुलिस को बताया कि इस काम में एक तीसरा व्यक्ति भी शामिल था जो फिलहाल फरार है. पुलिस के मुताबिक इसी तीसरे आरोपी ने उन्हें अवैध हथियार उपलब्ध कराया था और पकड़े जाने की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर भागने के लिए कहा था. पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है.

बैंक और ATM एजेंसियों से रिकॉर्ड जुटा रही पुलिस

पुलिस अब आरोपियों द्वारा बताए गए ATM की CCTV फुटेज, बैंक ट्रांजेक्शन और कैश-लॉग की जांच कर रही है. इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों ने किन-किन ATM में इसी तरीके से छेड़छाड़ की थी और उनके साथ इस नेटवर्क में और कौन लोग जुड़े हैं.

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