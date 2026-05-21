दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार से शुरू होने जा रहे तीन दिवसीय ट्रक चक्का जाम का असर सीधे आम लोगों की रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ सकता है. ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते राजधानी में फल-सब्जी, दूध, दाल, किराना, दवाइयां, निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. कारोबारियों का कहना है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो बाजार में सामान की कमी और कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है.

17 लाख वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने का दावा

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अनुसार, 21 से 23 मई तक होने वाले चक्का जाम के दौरान करीब 17 लाख मालवाहक वाहनों का संचालन प्रभावित रहेगा. दिल्ली आने वाले ट्रक और छोटे कमर्शियल वाहन राजधानी की सीमाओं पर ही रुक जाएंगे. इसका सीधा असर आजादपुर, गाजीपुर और केशोपुर मंडी समेत बड़े थोक बाजारों पर पड़ सकता है.

ट्रांसपोर्ट यूनियनों के मुताबिक गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, शामली, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत सहित एनसीआर के कई शहरों से माल लेकर आने वाले वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे.

क्यों भड़के ट्रांसपोर्टर

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क यानी ईसीसी में बढ़ोतरी, बीएस-6 वाहनों पर भी ईसीसी लागू किए जाने और एक नवंबर से बीएस-4 वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सीएक्यूएम और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसी वजह से चक्का जाम का फैसला लिया गया.

दिल्ली की सप्लाई चेन पर बड़ा असर संभव

तीन दिन तक माल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद रहने से राजधानी की सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है. बाजारों में ताजी सब्जियों, दूध, अंडे, मीट, मावा, ब्रेड, कपड़े और निर्माण सामग्री की उपलब्धता कम हो सकती है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि दिल्ली में रोजाना हजारों ट्रक जरूरी सामान लेकर पहुंचते हैं और दुकानदारों के पास सीमित स्टॉक रखने की क्षमता होती है. ऐसे में सप्लाई बाधित होने पर बाजार को सामान्य स्थिति में लौटने में कई दिन लग सकते हैं.

68 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने दिया समर्थन

एनसीआर की 68 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है. वहीं उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टरों ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के बीच चलने वाले करीब पांच हजार ट्रकों के पहिए थम सकते हैं.

व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यदि कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही बाधित हुई तो उद्योग और बाजार दोनों प्रभावित होंगे.

रोजाना दिल्ली पहुंचने वाले मालवाहक वाहनों का आंकड़ा

राजधानी में हर दिन अलग-अलग सेक्टरों से हजारों वाहन सामान लेकर पहुंचते हैं. अनुमानित आंकड़ों के अनुसार रोजाना करीब 8000 वाहन फल और सब्जियां लेकर दिल्ली आते हैं. निर्माण सामग्री के 4132, कपड़े के 3995 और किराना सामान के 2458 वाहन राजधानी पहुंचते हैं.

इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के 2119, मशीनरी के 1880, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के 1457 और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के 588 वाहन प्रतिदिन दिल्ली में प्रवेश करते हैं. दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के करीब 550 वाहन तथा मीट और अंडे से जुड़े 200 वाहन भी रोज राजधानी पहुंचते हैं. इनके अलावा करीब 40 हजार छोटे मालवाहक वाहन भी सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा हैं.

सब्जी व्यापारियों ने जताई चिंता

वैजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हरी सब्जियों को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता. कई ट्रक ऑपरेटर मंडियों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं. यदि वाहनों को रोका गया तो पुलिस की मदद ली जाएगी. उनका कहना है कि तीन दिन तक सप्लाई प्रभावित रहने पर मंडियों में ताजा सब्जियों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है.

मावा और डेयरी कारोबारियों ने भी बढ़ाई निगरानी

मावा व्यापार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली में रोजाना 30 से 35 ट्रक मावा और पनीर लेकर आते हैं. किसानों ने भरोसा दिया है कि वे किसी तरह सप्लाई जारी रखने की कोशिश करेंगे ताकि बाजार में ज्यादा परेशानी न हो. हालांकि व्यापारियों का कहना है कि यदि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप रहा तो डेयरी उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.

किराना बाजार में भी बढ़ सकती है परेशानी

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी में रोजाना सैकड़ों ट्रक किराना सामान लेकर आते हैं. अधिकांश दुकानदारों के पास लंबे समय तक स्टॉक रखने की सुविधा नहीं होती. उन्होंने आशंका जताई कि यदि सप्लाई बाधित हुई तो बाजार में कमी पूरी करने में 10 से 15 दिन तक लग सकते हैं. इससे आम लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ सकता है.

ऑटो-टैक्सी सेवाएं रहेंगी सामान्य

हालांकि इस आंदोलन का असर सार्वजनिक परिवहन पर नहीं पड़ेगा. दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन और ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ समेत कई संगठनों ने खुद को इस हड़ताल से अलग रखा है. यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऑटो और टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सरकार नहीं मानी तो देशभर में आंदोलन की चेतावनी

ऑल इंडिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश की सप्लाई चेन की रीढ़ है, लेकिन सरकार लगातार नए नियम लागू कर इस उद्योग पर दबाव बढ़ा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन की हड़ताल के बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो अगला आंदोलन देशव्यापी होगा. ऐसी स्थिति में करीब 90 लाख वाहनों का संचालन प्रभावित हो सकता है और देशभर की सप्लाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है.