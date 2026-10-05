ExplainerDataLabsएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार

दिल्ली: बुजुर्ग दंपती को कार चालक ने उड़ाया, महिला ड्राइवर गिरफ्तार

टक्कर के बाद कार ड्राइवर कार से उतरती है और फिर घायल बुजुर्ग को देखने के बाद उनकी मदद करने की बजाय वापस कार में सवार होकर वहां से निकल जाती है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

एक बुजुर्ग दंपती  सुबह - सुबह घर से भगवान की पूजा अर्चना करने पहुंचे और उनका दर्शन करने के बाद मंदिर से निकल कर सड़क की बाईं तरफ चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार हुंडई क्रेटा गाड़ी आती है और उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है. जिसमें डंडे के सहारे चल रही बुजुर्ग महिला टक्कर के बाद सड़क की बाईं तरफ गिर पड़ी, जबकि उनके साथ चल रहे बुजुर्ग टक्कर के बाद उछलकर पहले कार के बोनट और फिर उसके बाद सिर के बल जमीन पर गिर पड़े. हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल होने के बाद वहीं पर अचेत हो गए. 

यह दुखद हादसा दो अक्टूबर को कीर्ति नगर के आर्य समाज मंदिर के पास सुबह करीब पौने 9 बजे के आसपास हुआ. जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली NCR
मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास
मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, पीड़ित बुजुर्ग दंपती  जिनकी पहचान, 79 वर्षीय दयानंद तगरा और उनकी 71 वर्षीय पत्नी कुसुम तगरा के रूप में हुई, वे सड़क की बाईं तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार हुंडई क्रेटा कार ने उन्हें टक्कर मार दी. जिसमें महिला तो वहीं पास में गिर पड़ी लेकिन उनके पति टक्कर के बाद उछल कर काफी दूर जाकर गिरते हैं जिसमें उनके आगे सिर वाले हिस्से पर गंभीर चोट आई और उनके सिर से खून बहने लगा. 

टक्कर के बाद कार चालक जो कि एक महिला है वह कार से उतरती है और फिर घायल बुजुर्ग को देखने के बाद उनकी मदद करने की बजाय वापस कार में सवार होकर वहां से निकल जाती है.

सीसीटीवी से हुई आरोपी चालक और गाड़ी की पहचान

हादसे के बाद तुरंत वहां आसपास मौजूद लोग वहां जमा हो गई और बुजुर्ग को उठाने की कोशिश की, लेकिन सिर पर गंम्भीर रूप से लगी चोट के कारण उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपती  को अस्पताल लेकर गई जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से कार की पहचान की और फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महिला चालक नवलीन कौर (49) की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया और दुर्घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर लिया. पुलिस मामले की आगे जांच जारी है.

मानवता को तार तार करती दिखी कार चालक 

इस हादसे में एक ओर आरोपित महिला कार चालक द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली, सड़क की दाई ओर चलती कार अचानक बाईं ओर आ गई जिस वजह से सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपति इस हादसे का शिकार हुए और वही दूसरी ओर उनके द्वारा बुजुर्ग दंपती के साथ किए गए व्यवहार से मानवता को तार तार करती दिखी. वायरल वीडियो पर लोगो की बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. 

लोगों का कहना है कि हादसे के बाद जिस तरह महिला गाड़ी से उतरी घायल बुजुर्ग पुरुष के पास गई और देखकर वहां से नौ दो ग्यारह हो गयी और अगर वो हादसे की जगह से राहगीरों की मदद से उनको अपनी गाड़ी में बिठा अस्पताल पहुंचा देती तो उसके द्वारा किए गए हादसे के बाद भी मानवता का मिसाल पेश करती.

दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi Police  DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज
दिल्ली NCR
मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास
मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget