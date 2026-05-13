दिल्ली के इस इलाके में सड़क पर गाड़ी पार्क करना पड़ेगा भारी, कटेगा 25 हजार तक का चालान

दिल्ली कैंट (Delhi Cantt) इलाके में अगर आप भी सड़क किनारे अपनी कार या बाइक पार्क करके घंटों के लिए भूल जाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. मनमानी पार्किंग करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर ट्रैफिक जाम बढ़ाने वालों पर कैंट बोर्ड ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद, आपकी एक छोटी सी गलती आपको हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान करा सकती है.

कैंट क्षेत्र के सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार और शास्त्री बाजार जैसे व्यस्त इलाकों में लंबे समय से अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है. लोग घंटों तक अपना वाहन सड़क पर ही खड़ा छोड़ देते हैं, जिससे पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और आम लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ता है.

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पहली बार लागू हुई सख्त 'टोइंग व्यवस्था'

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कैंट बोर्ड ने पहली बार एक विस्तृत 'टोइंग पॉलिसी' (Towing Policy) तैयार की है. इसके तहत, अब नियम तोड़कर नो-पार्किंग में खड़े किए गए वाहनों को क्रेन से तुरंत मौके से हटा लिया जाएगा. इसके बाद वाहन मालिकों से टोइंग चार्ज (वाहन हटाने का खर्च) के साथ-साथ कई तरह के भारी शुल्क वसूले जाएंगे.

गाड़ी छुड़ाने में खर्च हो सकते हैं 25 हजार रुपये

नई व्यवस्था के तहत वाहन जितने दिन तक पुलिस या बोर्ड के 'स्टोरेज यार्ड' में खड़ा रहेगा, मालिक को उतना ही अधिक शुल्क देना होगा.

कार, जीप और वैन: इनके लिए प्रतिदिन 1500 रुपये तक का स्टोरेज चार्ज तय किया गया है.

मल्टी एक्सल (भारी) वाहन: बड़े वाहनों के लिए यह राशि 6000 रुपये प्रतिदिन तक है.

अधिकारियों के मुताबिक, अगर वाहन को छुड़ाने में कुछ दिनों की भी देरी हुई, तो टोइंग और स्टोरेज चार्ज मिलाकर कुल खर्च 20 से 25 हजार रुपये तक पहुंच सकता है.

जाम मुक्त होंगी सड़कें

कैंट बोर्ड अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि अवैध पार्किंग की वजह से सिर्फ मुख्य बाजार ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी तमाम लिंक सड़कें भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं. कई बार चंद मिनटों की दूरी तय करने में भी लंबा समय लग जाता है. नई नीति लागू होने के बाद अब बेतरतीब पार्किंग करने वालों के खिलाफ लगातार और त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि इलाके को जाम-मुक्त बनाया जा सके.

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