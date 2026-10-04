MDR का विरोधः दिल्ली के बाजारों में 'No UPI Day', QR कोड पर डाला काला कपड़ा

आगामी 15 अक्टूबर से UPI से दो हजार रुपए के ऊपर के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रस्तावित है. इस शुल्क के नोटिफिकेशन के बाद से ही कारोबारियों ने इसके विरोध में आवाजें उठानी शुरू कर दी थी. बीते शुक्रवार से दिल्ली के कई बाजारों में इस शुल्क के खिलाफ दुकानदारों ने ' नो यूपीआई डे ' मना कर अपना विरोध प्रदर्शित किया.

दक्षिणी दिल्ली के सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एसएनएमएमटीए) के बैनर तले बड़ी संख्या में दुकानदारों ने अपने यूपीआई क्यूआर और डिजिटल बारकोड को काले कपड़े से ढक दिया. वहीं, कईयों ने हाथ और बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर अपना असंतोष व्यक्त किया.

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डिजिटल इंडिया मुहिम को लग सकता है झटकाः व्यापारी

व्यापारियों का कहना है कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी एमडीआर लगाने का फैसला छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त लागत पैदा करेगा. उनका तर्क है कि इसका असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों पर भी इसका आर्थिक दबाव पड़ सकता है. व्यापारियों ने कहा कि यूपीआई लेनदेन पर इस शुल्क के लागू होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली ‘डिजिटल इंडिया’ की कोशिशों को भी झटका लगेगा.

वित्तमंत्री से प्रस्ताव पर दोबारा विचार की अपील: अशोक रंधावा

एसएनएमएमटीए के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के हितों को देखते हुए 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित एमडीआर को वापस लिया जाना चाहिए.

'No UPI Day' मनाकर जताया विरोध

दिल्ली के कई व्यापारिक संगठनों ने ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए एमडीआर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई. कश्मीरी गेट में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) से जुड़े व्यापारियों ने हाथों में पर्चे लेकर शुल्क का विरोध किया. दूसरी ओर, करोल बाग, लाजपत नगर, शाहदरा, रोहिणी, नेताजी सुभाष प्लेस, कृष्णा नगर और गांधी नगर समेत कई बाजारों में व्यापारियों ने बड़े लेनदेन के लिए नकद भुगतान पर जोर दिया.

कश्मीरी गेट में कई खरीदार बिना खरीदारी के लौटे

हालांकि सभी बाजारों में यूपीआई पूरी तरह बंद नहीं रहा. कई जगह डिजिटल भुगतान स्वीकार किया गया, लेकिन व्यापारियों ने खास तौर पर बड़े अमाउंट वाले लेनदेन से दूरी बनाए रखी. कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय नारंग के मुताबिक, उनके बाजार की बड़ी संख्या में दुकानों पर यूपीआई भुगतान नहीं लिया गया, जिसके चलते कुछ ग्राहकों को बिना खरीदारी किए लौटना पड़ा.

कई व्यापारिक संगठनों ने दिया समर्थन

इस विरोध में दिल्ली के अलग-अलग कारोबारी संगठनों की भागीदारी रही. इनमें सीटीआई, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, दिल्ली व्यापार महासंघ, फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ज्वैलरी एसोसिएशन, चांदनी चौक दरीबा ज्वैलरी एसोसिएशन, ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन, लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन और नबी करीम मार्केट एसोसिएशन सहित अन्य संगठन शामिल रहे.

'प्रस्तावित शुल्क से डिजिटल पेमेंट नहीं रह जाएगा व्यवहारिक'

व्यापारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा तभी तक व्यवहारिक रहेगी, जब तक उन पर इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं लादा जाता है. अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो संभव है कि व्यापारी इस लागत की भरपाई ग्राहकों से करेंगे अथवा नकद भुगतान पर उनका जोर बढ़ेगा.

बताते चलें कि, 15 अक्टूबर से प्रस्तावित इस एमडीआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम रोक के आदेश नहीं दिए हैं. जिससे यह तय तारीख पर लागू हो सकता है जिसे लेकर दुकानदारों में रोष है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर के इस पर रोक लगाए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं.

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