दिल्ली बसों में कल से पिंक टिकट बंद, यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी

दिल्ली में पिंक टिकट से डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करने वाली महिलाओं को राहत का आज आखिरी दिन है. कल से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य दिया जाएगा. अब महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए कल यानी 1 सितंबर 2026 से स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. इससे पहले दो बार पुरानी पिंक टिकट की व्यवस्था को विस्तार दिया गया था.

1 सितंबर से बस में कार्ड टैप करना होगा जरूरी

डीटीसी के ऑपरेशन विभाग ने जारी आदेश में साफ किया है कि मौजूदा पिंक टिकट व्यवस्था को 31 अगस्त तक जारी रखा जाएगा. इसका मतलब है कि आज तक पात्र महिला यात्री डीटीसी के साथ-साथ डिम्ट्स की क्लस्टर बसों में पिंक टिकट लेकर बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी.

1 सितंबर 2026 से मुफ्त यात्रा की प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी. इसके बाद बस में सफर के दौरान पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को टैप करना जरूरी होगा. जिन महिला यात्रियों के पास वैध स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी और सामान्य यात्रियों की तरह निर्धारित किराया चुकाना पड़ेगा.

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महिलाएं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को निर्धारित केंद्रों से कर लें प्राप्त

डीटीसी ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे आज आखिरी दिन समाप्त होने से पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को निर्धारित वितरण केंद्रों से प्राप्त कर लें. जिससे कि उन्हें कल यानी 1 सितंबर से मुफ्त बस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. कल से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सुविधा अनिवार्य हो जाएगी और वे बस में कार्ड को टैप कर मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ जारी रख सकेंगी.

ऐसे में जिन किसी महिला यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा कल से उन्हें सामान्य यात्रियों की तरह किराए का भुगतान करना होगा. अब पिंक टिकट किसी भी महिला यात्रियों को बस यात्रा के दौरान जारी नहीं किया जाएगा. इसलिए मुफ्त बस यात्रा जारी रखने की इच्छुक महिलाओं के लिए 1 सितंबर की नई व्यवस्था से पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड हासिल करना जरूरी होगा.

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