दिल्ली: पंजाबी बाग में शादी से लौटे परिवार के उड़े होश, घर में हुई करोड़ों की चोरी

राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण पंजाबी बाग इलाके से सामने आया है. यहां एक परिवार शादी की खुशियां मनाकर घर लौटा तो नजारा देखकर सन्न रह गया. घर की लोहे की खिड़की काटी गई थी, अलमारी का लॉकर तोड़ा गया और करोड़ों के जेवरात व नकदी गायब थे. घटना 16 जनवरी की रात से 17 जनवरी की तड़के सुबह करीब 3:15 बजे की बताई जा रही है.

पीड़ित शैलेंद्र कुमार और उनका परिवार उस रात चांदनी चौक(अजमेरी गेट) इलाके में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था और अगले दिन सुबह 7 बजे घर लौटे. घर पहुंचते दरवाजे से सटी लोहे की खिड़की कटी हुईं और जमीन पर बिखरी पड़ी थीं.

शैलेंद्र ने बताया कि जल्दबाजी में अंदर दाखिल हुए तो कमरे का नजारा और भी डरावना था. लोहे की अलमारी खुली पड़ी थी, लॉकर टूटा हुआ और अंदर रखे सोने-चांदी के जेवरात के साथ-साथ लाखों की उनकी जिंदगी भर की नकदी गायब थी. पीड़ित परिवार ने रोते हुए बताया कि हमने बेटी की शादी के लिए जमा दिन रात एक कर के धीरे धीरे जेवरात बनाए थे, कैश जोड़ा था लेकिन सब चोर ले गए कुछ नहीं छोड़ा.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर पीड़ित का फूटा गुस्सा

एबीपी न्यूज ने जब पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. शैलेंद्र कुमार ने कहा, "घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है. पुलिस वाले दरवाजे पर एफआईआर नंबर लिखकर चले गए. कल सुबह 8 बजे पीसीआर कॉल की थी, पुलिस आई भी थी, स्पॉट पर जांच की, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट नहीं मिला. हमारी मेहनत की कमाई चली गई, हम पुलिस द्वारा की जारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं.

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस और क्राइम टीम

वहीं, दिल्ली पुलिस के वेस्ट जिले के डीसीपी ने इस मामले में जानकारी दी कि 17 जनवरी को पीसीआर कॉल मिलते ही इमरजेंसी ऑफिसर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान क्राइम टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का मुआयना किया और फोटोग्राफ्स लिए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. पुलिस ने दावा किया कि कई टीमें गठित की गई हैं और चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

बढ़ती वारदातों से दहशत में

गौरतलब है कि यह घटना दिल्ली में बढ़ती चोरी की वारदातों की ओर इशारा करती है, जहां लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं जो चोरों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं.