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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकब सबक लेगी दिल्ली? लगातार ढह रहीं इमारतें... एक साल के अंदर 6 बड़े हादसे और 35 मौतें

कब सबक लेगी दिल्ली? लगातार ढह रहीं इमारतें... एक साल के अंदर 6 बड़े हादसे और 35 मौतें

दिल्ली में इमारत ढहने का सिलसिला जारी है. लगातार जर्जर इमारतों के ढहने से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे. अप्रैल 2025 से अभी तक 6 हादसों ने दिल्ली को दहला दिया है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 07 Sep 2026 09:49 AM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभर से छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ने आते हैं. माता-पिता उन्हें किन उम्मीदों से दिल्ली भेजते हैं, यह बात भारत का हर परिवार जानता है. लेकिन क्या हो जब घर से दूर गया बच्चा कभी लौटकर ही न आए? यह डरावना सपना कोई कभी देखना भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह तब हकीकत हो जाता है जब अचानक प्रशासन की लापरवाही और ढिलाई के चक्कर में बड़े हादसे होते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है. 

दिल्ली के सत्य निकेतन में हाल ही में ऐसा ही हुआ. सत्य निकेतन वह संकरी गली है जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र पीजी या कमरा लेकर रहते हैं. यहां रविवार (6 अक्टूबर) को एक पीजी वाली ऐसी ही इमारत भरभराकर गिर पड़ी और छात्रों समेत कई लोग मलबे के नीचे दब गए. रविवार होने की वजह से कॉलेज बंद रहे होंगे और कई बच्चे उस समय अपने पीजी में मौजूद होंगे. इमारत में कितने लोग थे, इस बात की पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, कई अभी भी मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को हादसा माना जा सकता था अगर यह पहली बार हुआ होता. जब ऐसे हादसे बार-बार होते हैं, लगातार होते हैं तो उन्हें महज 'हादसा' मानना सबसे बड़ी गलती होगी. इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी. बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई यह इमारत 30 साल पुरानी थी और जर्जर हो चुकी थी. इसके अगल-बगल की इमारतें भी ऐसी ही खराब हालत में हैं. इससे बड़ी बात तो यह है कि ये इमारतें अवैध रूप से बढ़ती चली गईं और बिजनेस बढ़ाने के लिए बिल्डिंग के माले भी बढ़ाए जाते रहे. प्रशास की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी. सवाल उठता है कि क्या यह बात किसी को नहीं पता थी?

जुलाई में रोहिणी बिल्डिंग हादसा, 3 मजदूरों की मौत

यह पहला हादसा नहीं था, दिल्ली में लगातार इमारत ढहने की खबरें और लोगों की जान जाने की सूचना मिलती रही हैं. इससे पहले इसी साल जुलाई में रोहिणी इलाके में चार मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ था. जुलाई 2026 को हुए इस हादसे ने लोगों को दहलाकर रख दिया था. 

8 जुलाई की शाम दिल्ली पुलिस को इस हादसे की पीसीआर कॉल मिली. टीम ने जाकर देखा तो नई इमारत पूरी तरह ढह चुकी थी. बिल्डिंग का मलबा सड़क पर फैला हुआ था. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इमारत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, वह इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं. इसके बाद  रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ लेकिन चार में से तीन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका.

साकेत मेट्रो स्टेशन के पास गिरी थी इमारत

इससे पहले भी 30 मई को साकेत/महरौली के करीब सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से 6 लोगों की जान चली गई थी. यह इमारत साकेत मेट्रो स्टेशन के पास थी. इसे भी अवैध बताया गया था. यह इमारत पूरी तरह ढहकर बगल में बनी कैंटीन पर गिर गई थी, जिसमें कई छात्र बैठकर खाना खा रहे थे. हादसे का शिकार हुई यह बिल्डिंग कमर्शियल थी और इसमें कई ऑफिस बने थे. शनिवार होने की वजह से ऑफिस बंद थे, लेकिन जिस बिल्डिंग पर ढहकर यह इमारत गिरी वहां काफी लोग मौजूद थे. इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर थी. वहीं 10 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला था.

वेलकम इलाके में ढहा था पुराना घर

जुलाई 2025 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला जर्जर इमारत गिरी थी. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इमारत के पुरानी और जर्जर होने के कारण यह अचानक भरभरा कर गिर गई थी. यह एक रिहायशी इमारत थी जिसमें 10 से ज्यादा लोग रहते थे. 

पहाड़गंज हादसे में तीन की हुई थी मौत

17 मई 2025 को पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहने से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. तेज आंधी और बारिश की वजह से ढही इस इमारत के नीचे दबकर 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था. भारी बारिश ने दीवार को कमजोर कर दिया था और फिर वह ढह गई. मजदूरों की मौत की खबर सुनते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई थी. बच्चों का कहना था कि उनके पापा उनके लिए सबकुछ थे. अब परिवार का क्या होगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था.

मुस्तफाबाद हादसे में गई थी 11 लोगों की जान

18 अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें 11 की जान चली गई थी. उस दौरान भी यही कहा गया था कि वह पूरा इलाका इलीगल था और कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, सवाल यह उठता है कि अवैध इमारतें, इलाके, कॉलोनी बनने के समय किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? ध्यान तभी क्यों जाता है जब आम आदमियों की जान जा चुकी होती है?

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 07 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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