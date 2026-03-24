दिल्ली बजट 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी बजट, महिलाओं के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं. खास बात यह है कि इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस बजट में महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. ‘लखपति बिटिया’ योजना के जरिए बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही जा रही है, वहीं ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लाया जा सकता है.

सरकार का फोकस साफ तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर नजर आ रहा है. इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी कुछ नई योजनाएं आने की उम्मीद है.

सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसडीपी में करीब 9.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जो एक सकारात्मक संकेत है.

अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आम लोगों को राहत देने और शहर के विकास के लिए क्या बड़े ऐलान करती है.