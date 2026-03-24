दिल्ली बजट 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी बजट, महिलाओं के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

Delhi Budget 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी बजट, महिलाओं के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान
Delhi Budget News In Hindi: दिल्ली का बजट आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी. पेपरलेस बजट में ‘लखपति बिटिया’ और ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ जैसे बड़े ऐलान संभव हैं.
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राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं. खास बात यह है कि इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा.
मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस बजट में महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. ‘लखपति बिटिया’ योजना के जरिए बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही जा रही है, वहीं ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लाया जा सकता है.
सरकार का फोकस साफ तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर नजर आ रहा है. इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी कुछ नई योजनाएं आने की उम्मीद है.
सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसडीपी में करीब 9.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जो एक सकारात्मक संकेत है.
अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आम लोगों को राहत देने और शहर के विकास के लिए क्या बड़े ऐलान करती है.
Delhi Budget Live: बजट से पहले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मिली बम की धमकी
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को एक बम धमाके की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें विधानसभा भवन और दिल्ली मेट्रो के विधानसभा स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस ईमेल में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजीत सिंह सिरसा को भी धमकियां दी गई थीं. यह जानकारी दिल्ली विधानसभा स्पीकर के कार्यालय से मिली है.
Delhi Budget Live: GSDP 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी!
एक सर्वे के हवाले से बताया जा रहा है कि दिल्ली का GSDP 2026-27 में 9.4 फीसदी की बढ़त से लगभग 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का दबदबा है, जिसका योगदान 86 परसेंट से भी ज्यादा है, जबकि कृषि का 0.8 प्रतिशत योगदान है.
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Source: IOCL