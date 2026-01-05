दिल्ली में शादी से 10 दिन पहले दूल्हे की सरेआम जूतों से हुई पिटाई, दो लोग गिरफ्तार
Delhi Crime News: दिल्ली में गुंडों ने घर में घुसकर युवक को घसीटा, सरेआम नंगा कर पीटा. केयरटेकर पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है.
दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक परिवार के लिए खुशी के दिन खौफ में बदल गए. जिस घर में 10 दिन बाद शहनाई बजनी थी, वहां गुंडों ने घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि पूरा परिवार सहम गया. पीड़ित बुजुर्ग दंपति का कहना है कि उनके बेटे को घर से घसीटकर बाहर लाया गया, सड़क के बीचों-बीच नंगा कर जूतों से बेरहमी से पीटा गया. बेटा हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा.
पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक केयरटेकर रखा था. जब उससे घर खाली करने को कहा गया तो उसने 10 करोड़ रुपये की मांग कर दी. दंपति का आरोप है कि केयरटेकर अवैध हथियार रखते है. फायरिंग भी करता है. परिवार का कहना है कि हमलावर उन्हें जान से मारने और नस्ल खत्म कर देंगे जैसी धमकियां दे रहे हैं.
डर के साए में परिवार
घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है. शादी से पहले घर का माहौल खुशी का होना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि बच्चे घर छोड़कर चले गए. बुजुर्ग माता-पिता का दर्द छलक पड़ा. उनका कहना है कि एक बेटा क्या अपने बाप को बचाने नहीं आ सकता?” परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है.
पुलिस ने की कार्रवाई
डीसीपी ईस्ट के मुताबिक लक्ष्मीनगर मारपीट मामले में BNSS की धारा 115(2), 126(2), 329(4), 333, 74, 351(3), 79 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले के मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले एक आरोपी पिंटू यादव पकड़ा गया था.
फरार आरोपियों की तलाश जारी
हालांकि, सामने आए वीडियो में कई लोग मारपीट करते दिख रहे हैं, जो अभी फरार हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही गई है.
