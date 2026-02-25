रोहिणी मर्डर मिस्ट्री: 4 लाख न चुकाने पर मीट काटने वाले चाकू से कत्ल, 2 सगे भाई अरेस्ट

दिल्ली के अमन विहार (रोहिणी) इलाके में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. महज 4 लाख रुपये का कर्ज न चुका पाने पर दो सगे भाइयों ने 50 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-20 रोहिणी निवासी 50 वर्षीय अजय कुमार 19 फरवरी 2026 से लापता थे. आखिरी बार उन्हें प्रेम नगर इलाके में एक घर से अपनी मोटरसाइकिल पर निकलते हुए देखा गया था. 20 फरवरी को अमन विहार थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो 23-24 फरवरी की रात उनके भाई के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई.

CCTV और टेक्निकल सर्विलांस से खुला राज

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली. फुटेज में एक संदिग्ध युवक अजय की मोटरसाइकिल को एक सुनसान जगह पर खड़ी करता हुआ नजर आया. इसी अहम सुराग के आधार पर पुलिस ने प्रेम नगर निवासी दो सगे भाइयों— सोनू और महबूब अली को हिरासत में लिया. कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

ब्याज पर लिए थे 4 लाख रुपये

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अजय कुमार से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर 4 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसे वे चुका नहीं पा रहे थे. 19 फरवरी को जब अजय किश्त के पैसे मांगने उनके घर पहुंचे, तो दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि महबूब ने मीट काटने वाले चाकू से अजय पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

नाले में फेंका शव, जांच में जुटी पुलिस

हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों भाइयों ने शव को नजफगढ़ ड्रेन (नाले) के पास चंदन विहार इलाके में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एसजीएम (SGM) अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ ली हैं और बाकी सबूत जुटाए जा रहे हैं.