Delhi Blast: लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, LNJP अस्पातल से आई मृतकों-घायलों की लिस्ट

देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार (10 नवंबर) की शाम एक कार में धमाका हो गया. इस विस्फोट के बाद आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग इसमें घायल हो गए हैं. वहीं अब एलएनजेपी अस्पताल से मृतकों और घायलों की लिस्ट सामने आई है.

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया.





दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें कुछ लोग सवार थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं."

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार नदीम खान नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी और उस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि शहर की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है.