हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली ब्लास्ट के बाद बड़ी कार्रवाई, LG वीके सक्सेना ने बदली सुरक्षा नीति, विस्फोटक खरीद पर कड़ी निगरानी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद बड़ी कार्रवाई, LG वीके सक्सेना ने बदली सुरक्षा नीति, विस्फोटक खरीद पर कड़ी निगरानी

Delhi Blast Update: लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अपर भी सवाल खड़े कर दिए थे.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में 10 नवम्बर को हुए ब्लास्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस-प्रशासन को बड़े बदलाव के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें सेंट्रलाइज्ड डाटा और अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री पर निगरानी बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं.

लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे. वहीं इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अपर भी सवाल खड़े कर दिए थे.

अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब एक निश्चित मात्रा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट खरीदने-बेचने वाले का रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसमें दोनों का फोटो, पहचान पत्र, पता और अन्य जानकारी रखना अनिवार्य होगा. ये कदम फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद उठाया गया है.

मुख्य बाजार,आईएसबीटी-भीड़ वाले स्थानों का सिक्यूरिटी ऑडिट

निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से राजधानी के सभी व्यस्तम बाजारों, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन का सिक्यूरिटी ऑडिट हो,इसमें  CCTV, सिक्यूरिटी गार्ड, इमरजेंसी रिस्पोंस को परखा जाएगा.

रेडिकलाइजेशन कंटेंट की साइंटिफिक ट्रैकिंग

इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम), X (ट्विटर) सहित सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ पुलिस मीटिंग होगी. जिसमें ब्रेनवाश करने वाले रेडिकल कंटेंट की साइंटिफिक ट्रेकिंग कर उसे ब्लॉक किया जा सके.

इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का डाटा एक जगह रखा जाएगा. जबकि विदेशों से डिग्री लाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. ये फैसला ब्लास्ट मॉड्यूल में कई डॉक्टरों के शामिल होने के बाद महत्वपूर्ण है.

सेकंड-हैंड गाड़ियों और ऑटो रिक्शा पर नई पाबंदी

ब्लास्ट के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी गाड़ी तब तक सड़क पर नहीं चल सकेगी, जब तक असली मालिक और रजिस्टर्ड मालिक एक ही न हो. इसमें भी खास तौर पर ऑटो रिक्शा में परमिट होल्डर और असली मालिक अलग-अलग होने की समस्या पर सख्ती की जाएगी. इसके साथ ही फाइनेंस कम्पनियों और वाहन बेचने वालों को भी ये नियम लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में खुफिया तन्त्र और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें नागरिकों को जागरूक और सम्पर्क बढ़ाने की बात कही गयी है.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मिले इन निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast VK Saxena DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case News: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आई सामने | NIA | CCTV Footage | ABP News
Maharashtra Clash News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुर्जुग संग परिवार की मारपीट | ABP News
RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Hello Day: दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
हेल्थ
Male Urinary Habits: पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget