दिल्ली में 10 नवम्बर को हुए ब्लास्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस-प्रशासन को बड़े बदलाव के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें सेंट्रलाइज्ड डाटा और अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री पर निगरानी बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं.

लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे. वहीं इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अपर भी सवाल खड़े कर दिए थे.

अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब एक निश्चित मात्रा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट खरीदने-बेचने वाले का रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसमें दोनों का फोटो, पहचान पत्र, पता और अन्य जानकारी रखना अनिवार्य होगा. ये कदम फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलने के बाद उठाया गया है.

मुख्य बाजार,आईएसबीटी-भीड़ वाले स्थानों का सिक्यूरिटी ऑडिट

निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से राजधानी के सभी व्यस्तम बाजारों, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन का सिक्यूरिटी ऑडिट हो,इसमें CCTV, सिक्यूरिटी गार्ड, इमरजेंसी रिस्पोंस को परखा जाएगा.

रेडिकलाइजेशन कंटेंट की साइंटिफिक ट्रैकिंग

इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम), X (ट्विटर) सहित सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ पुलिस मीटिंग होगी. जिसमें ब्रेनवाश करने वाले रेडिकल कंटेंट की साइंटिफिक ट्रेकिंग कर उसे ब्लॉक किया जा सके.

इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का डाटा एक जगह रखा जाएगा. जबकि विदेशों से डिग्री लाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. ये फैसला ब्लास्ट मॉड्यूल में कई डॉक्टरों के शामिल होने के बाद महत्वपूर्ण है.

सेकंड-हैंड गाड़ियों और ऑटो रिक्शा पर नई पाबंदी

ब्लास्ट के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी गाड़ी तब तक सड़क पर नहीं चल सकेगी, जब तक असली मालिक और रजिस्टर्ड मालिक एक ही न हो. इसमें भी खास तौर पर ऑटो रिक्शा में परमिट होल्डर और असली मालिक अलग-अलग होने की समस्या पर सख्ती की जाएगी. इसके साथ ही फाइनेंस कम्पनियों और वाहन बेचने वालों को भी ये नियम लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में खुफिया तन्त्र और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें नागरिकों को जागरूक और सम्पर्क बढ़ाने की बात कही गयी है.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मिले इन निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है.