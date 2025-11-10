दिल्ली ब्लास्ट: i-20 कार के पुराने मालिक की हुई पहचान, सलमान को पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लाल किले के पास जिस i-20 कार में धमाका हुआ उसके पुराने मालिक की पहचान हो गई है. पुलिस ने कार के पुराने मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया. उसने पूछताछ में बताया कि उसने कार आगे बेच दी थी. अब पुलिस RTO से गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुटी है. गाड़ी HR26 नंबर गुरुग्राम की है. पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार डेढ़ साल पहले दिल्ली के पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी. सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए हैं.

देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेची कार- जांच

जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी. अंबाला पुलिस मामले में जांच कर रही है. गुरुग्राम पुलिस सभी जानकारी जांच एजेंसी से साझा कर रही है.





लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में ब्लास्ट

बता दें कि दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास शाम 7 बजे के करीब एक चलती कार में ब्लास्ट हो गया. इस ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं. कुल 28 लोग इस धमाके की चपेट में आए.





धमाके वाली जगह पर पहुंचे अमित शाह

घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके वाली जगह पहुंचे. इसके पहले उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी अस्पताल जाकर घायलों से मिलीं. केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि हर एंगल से इस घटना की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि मंगलवार (11 नवंबर) की सुबह वह गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.





दिल्ली में हुए इस धमाके बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो गया. यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया.