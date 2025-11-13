हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली ब्लास्ट: अगर आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है तो पढ़ लें पुलिस की सलाह

दिल्ली ब्लास्ट: अगर आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है तो पढ़ लें पुलिस की सलाह

Delhi Blast Case: दिल्ली पुलिस ने रेलवे, मेट्रो और हवाई यात्रियों को सलाह दी है कि वो यात्रा से कुछ समय पहले ही पहुंच जाएं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 05:59 PM (IST)
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस ने रेल, मेट्रो और हवाई यात्रियों के लिए सलाह जारी की है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी पहुंचें. पुलिस ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खुलने से कम से कम 1 घंटा पहले, मेट्रो स्टेशन पर यात्रा से कम से कम 20 मिनट पहले और हवाई अड्डे पर उड़ान से कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचे.

यात्रियों से सहयोग का अनुरोध- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ऐसा करने से यात्री आखिरी समय में होने वाली असुविधा से बच सकेंगे. पुलिस ने कहा कि सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए यात्रियों से सहयोग का अनुरोध किया जाता है.

दिल्ली ब्लास्ट में अब तक क्या पता चला?

  • दिल्ली ब्लास्ट केस में कार चलाने वाले आतंकवादी की पहचान हो गई है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए विश्लेषण से यह पुष्टि हुई है कि उमर उन नबी उस कार को चला रहा था, जिसमें विस्फोट हुआ था. 
  • पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमर नबी की मां और भाई के डीएनए नमूने एकत्र करके एम्स की फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए, जहां उनका मिलान दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में रखे शवों के अवशेषों से किया गया. धमाके के बाद आई-20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला था, जिसे वहां से बरामद किया गया था. 
  • बाद में, जांच अधिकारियों ने उसका मिलान उमर के डीएनए से किया. डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति उमर उन नबी ही था.
  • इस मामले में एक और खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा किए, जो उमर को सौंप दिए गए. उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था. बाद में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य का कई क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा, जिसका इस्तेमाल आईईडी बनाने के लिए किया गया. 
  • सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस ग्रुप में 2 से 4 सदस्यों के लिए उमर ने सिग्नल ऐप भी बनाया था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किला के नजदीक धमाका करने से पहले आतंकी उमर एक मस्जिद में भी गया था. वह वहां करीब 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका था, जिसके बाद लाल किले की तरफ चला गया.
  • 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उमर ने अपने समेत पूरी गाड़ी को उड़ा दिया.ब्लास्ट उस समय हुआ, जब भारी ट्रैफिक था. इस कारण उमर की गाड़ी में हुए धमाके ने आसपास के कई वाहनों को चपेट में ले लिया. इस आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 12 हो गई है.
Input By : IANS
Published at : 13 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Delhi Blast DELHI NEWS DELHI POLICE Delhi Blast News Red Fort Blast
