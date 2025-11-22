हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे

2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे

Delhi Blast Update: पूछताछ में इरफान अहमद ने हाफिज मुजम्मिल से संपर्क, AGuH में शामिल होने की इच्छा और डॉक्टर आदिल, उमर जैसे लोगों को आतंकवाद से जोड़ने की बात की.

By : मनोज वर्मा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 Nov 2025 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्‍ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इस आतंकी हमले में जितने भी मुख्य आरोपी सामने आए हैं, सब एक कड़ी से जुड़े हैं. ब्लास्ट वाली कार में बैठा डॉ. उमर, फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉ. मुजम्मिल, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ डॉ. आदिल, सबको जोड़ने वाली एक कड़ी है मुफ्ती इरफान अहमद. यह वही शख्स है जो इन डॉक्टरों को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर आया था. 

मुफ्ती इरफान अहमद NIA की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है. उसके खुलासों से परत-दर-परत टेरर मॉड्यूल के सारे राज खुल रहे हैं. NIA की पूछताछ में इरफान अहमद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने यह तक बताया है कि वह कैसे किसी आम इंसान का ब्रेन वॉश कर के उन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ लेता था. 

कुछ दिन पहले इरफान अहमद से श्रीनगर में पूछताछ शुरू की गई थी. पूछताछ में पूछताछ में सामने आया कि वह 28 साल है और मस्जिद अली, नौगाम श्रीनगर में इमाम के तौर पर काम करता है. इरफान अहमद देवबंदी विचारधारा में विश्वास रखता है.

इरफान अहमद ने 2020 में मुफ्ती का कोर्स पूरा किया 

पूछताछ में इरफान ने बताया कि उसने साल 2007 में दारुल उलूम बिलाल्या, लाल बाजार श्रीनगर में दीनी तालीम शुरू की. इसके बाद 2009-2016 तक पिंजूरा शोपियां में मुफ्ती अयूब से पढ़ाई की. 2017-2018 में मदरसा बहारुल उलूम देवबंद किशनपुर, यूपी में पढ़ा और 2019-2020 में दारुल उलूम कासिमिया, लाल बाजार श्रीनगर से मुफ्ती कोर्स पूरा किया.

इरफान ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान एक शख्स हाफिज़ मुज़म्मिल से हुई, जो शोपियां का रहने वाला था. हाफिज बाद में अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) में शामिल हुआ और 2021 में एनकाउंटर में मारा गया था. 

2021 में गजवत-उल-हिंद से जुड़ना चाहता था इरफान अहमद

साल 2021 में हाफिज मुज़म्मिल ने इरफान अहमद से व्हाट्सऐप पर संपर्क किया और तीन AGuH कमांडरों, गाज़ी खालिद, मंसूर और हाशिम के नाम बताए. जांच में सामने आया कि इरफान AGuH जॉइन करने में दिलचस्पी दिखा रहा था. उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित था. इससे पहले कि कोई और बातचीत होती, हाफिज मुज़म्मिल एनकाउंटर में मारा गया.

इसके करीब एक महीने बाद, इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क किया और खुद को हाफिज मुज़म्मिल (जो एनकाउंटर में मारा गया) उसका साथी बताया. डॉक्टर मुज़म्मिल ने उसे आगे की बातचीत के लिए टेलीग्राम इस्तेमाल करने के लिए कहा. इसके बाद, टेलीग्राम पर हाशिम नाम का एक और शख्स (जो खुद को AGuH का कमांडर बताता था) उसने भी उससे संपर्क किया.

इरफान अहमद ने आदिल और उमर को शोपियां तक पहुंचाया

बाद में हाशिम के निर्देश पर, इरफ़ान शोपियां गया, जहां उसकी पहली मुलाकात ज़मीर अहमद से हुई, जो इस मामले में पहले ही गिरफ्तार है. दोनों ने मिलकर 3 आतंकियों- आदिल, उमर और एक अज्ञात को शोपियां तक पहुंचाया.

2022 में डॉक्टर मुज़म्मिल ने उसकी मुलाकात डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर मोहम्मद से करवाई. ये सभी AGuH के लिए काम करने के इच्छुक थे, लेकिन इनको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था. ये एक स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन को बढ़ाना चाहते थे.

इस बीच मस्जिद अली में जुमे की नमाज के दौरान उसकी मुलाकात मुश्ताक से हुई. ये श्रीनगर का रहने वाला था और साल 2022 में गिरफ्तार हुआ था. मुश्ताक आतंकियों के प्रति नर्म रवैया रखता था और हाशिम से भी जुड़ा था. मुश्ताक ने इरफान को एक पिस्टल दी थी, जिसे दोनों ने अनंतनाग के ईदगाह के नजदीक नदी किनारे ठिकाने लगा दिया.

इरफान ने आगे बताया कि आरिफ निसार डार जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, कुरान की क्लास लेने के लिए इरफान के पास आता था. वह खुले तौर पर आतंकी सोच रखता था. इरफान ने वही पिस्टल आरिफ को दे दी. आरिफ ने नौगाम के पास एक ग्राउंड में उस पिस्टल से एक फायर किया. डर की वजह से आरिफ ने पिस्टल वापस कर दी, जिसे इरफान ने फिर से मुश्ताक को लौटा दिया. बाद में मुश्ताक इसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया.

साल 2023 में हाशिम के आदेश पर इरफान सीमेंट ब्रिज, नूरबाग, श्रीनगर गया और ज़मीर मिटलाशी से एक शॉट-गन ली और उसे वहीं दो अज्ञात लोगों को सौंप दिया. हाशिम के ही निर्देश पर उसने एक पिस्टल बंड रोड, पदशाही बाग, राजबाग से उठाई और बाद में ज़मीर मिटलाशी को दे दी. ये वही पिस्टल है जो ज़मीर की गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई.

पहचान छुपाना चाहता था हाशिम

अगस्त 2023 में इरफान ने हाशिम पर दबाव डाला कि या तो वो अपनी पहचान बताए या सामने मिले. इस पर हाशिम ने उससे संपर्क बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता था और केवल टेलीग्राम पर ही बातचीत करना चाहता था.

साल 2023 में AK-47 लेकर आया था आदिल 

अक्टूबर 2023 में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर मस्जिद अली में इरफान से मिलने आए. उनके बैग में एक AK-47 थी. दोनों बैरल साफ करके चले गए. नवंबर 2023 में डॉक्टर आदिल फिर मस्जिद अली में इरफ़ान के घर आया, इस बार भी AK-47 के साथ. थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुज़म्मिल भी वहां आ गया और उसके साथ डॉक्टर शाहीन शाहिद भी थी. कुछ समय बाद ये सभी लौट गए और AK-47 इरफ़ान के पास छोड़ गए. अगले दिन डॉक्टर आदिल वापस आया और हथियार ले गया.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 10:17 AM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में और एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी में पाकिस्तान! घाटी में फिर से एक्टिव हुए आतंकी, सामने आई बड़ी जानकारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
महाराष्ट्र: BJP ने नगर पंचायत-नगर परिषद चुनाव में लगाया शतक, 100 प्रत्याशी निर्विरोध जीते?
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 8: 'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दे दे प्यार दे 2' की 8वें दिन भी घटी कमाई, लेकिन रकुल प्रीत की बन गई दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रैवल
Mystical Kashmir: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का शानदार टूर पैकेज, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा मिस्टिकल कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget