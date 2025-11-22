2023 में AK-47 लेकर मिलने आए थे आदिल-मुजम्मिल, मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने किए कई खुलासे

दिल्‍ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इस आतंकी हमले में जितने भी मुख्य आरोपी सामने आए हैं, सब एक कड़ी से जुड़े हैं. ब्लास्ट वाली कार में बैठा डॉ. उमर, फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉ. मुजम्मिल, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ डॉ. आदिल, सबको जोड़ने वाली एक कड़ी है मुफ्ती इरफान अहमद. यह वही शख्स है जो इन डॉक्टरों को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर आया था.

मुफ्ती इरफान अहमद NIA की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है. उसके खुलासों से परत-दर-परत टेरर मॉड्यूल के सारे राज खुल रहे हैं. NIA की पूछताछ में इरफान अहमद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने यह तक बताया है कि वह कैसे किसी आम इंसान का ब्रेन वॉश कर के उन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ लेता था.

कुछ दिन पहले इरफान अहमद से श्रीनगर में पूछताछ शुरू की गई थी. पूछताछ में पूछताछ में सामने आया कि वह 28 साल है और मस्जिद अली, नौगाम श्रीनगर में इमाम के तौर पर काम करता है. इरफान अहमद देवबंदी विचारधारा में विश्वास रखता है.

इरफान अहमद ने 2020 में मुफ्ती का कोर्स पूरा किया

पूछताछ में इरफान ने बताया कि उसने साल 2007 में दारुल उलूम बिलाल्या, लाल बाजार श्रीनगर में दीनी तालीम शुरू की. इसके बाद 2009-2016 तक पिंजूरा शोपियां में मुफ्ती अयूब से पढ़ाई की. 2017-2018 में मदरसा बहारुल उलूम देवबंद किशनपुर, यूपी में पढ़ा और 2019-2020 में दारुल उलूम कासिमिया, लाल बाजार श्रीनगर से मुफ्ती कोर्स पूरा किया.

इरफान ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान एक शख्स हाफिज़ मुज़म्मिल से हुई, जो शोपियां का रहने वाला था. हाफिज बाद में अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद (AGuH) में शामिल हुआ और 2021 में एनकाउंटर में मारा गया था.

2021 में गजवत-उल-हिंद से जुड़ना चाहता था इरफान अहमद

साल 2021 में हाफिज मुज़म्मिल ने इरफान अहमद से व्हाट्सऐप पर संपर्क किया और तीन AGuH कमांडरों, गाज़ी खालिद, मंसूर और हाशिम के नाम बताए. जांच में सामने आया कि इरफान AGuH जॉइन करने में दिलचस्पी दिखा रहा था. उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित था. इससे पहले कि कोई और बातचीत होती, हाफिज मुज़म्मिल एनकाउंटर में मारा गया.

इसके करीब एक महीने बाद, इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क किया और खुद को हाफिज मुज़म्मिल (जो एनकाउंटर में मारा गया) उसका साथी बताया. डॉक्टर मुज़म्मिल ने उसे आगे की बातचीत के लिए टेलीग्राम इस्तेमाल करने के लिए कहा. इसके बाद, टेलीग्राम पर हाशिम नाम का एक और शख्स (जो खुद को AGuH का कमांडर बताता था) उसने भी उससे संपर्क किया.

इरफान अहमद ने आदिल और उमर को शोपियां तक पहुंचाया

बाद में हाशिम के निर्देश पर, इरफ़ान शोपियां गया, जहां उसकी पहली मुलाकात ज़मीर अहमद से हुई, जो इस मामले में पहले ही गिरफ्तार है. दोनों ने मिलकर 3 आतंकियों- आदिल, उमर और एक अज्ञात को शोपियां तक पहुंचाया.

2022 में डॉक्टर मुज़म्मिल ने उसकी मुलाकात डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर मोहम्मद से करवाई. ये सभी AGuH के लिए काम करने के इच्छुक थे, लेकिन इनको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था. ये एक स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन को बढ़ाना चाहते थे.

इस बीच मस्जिद अली में जुमे की नमाज के दौरान उसकी मुलाकात मुश्ताक से हुई. ये श्रीनगर का रहने वाला था और साल 2022 में गिरफ्तार हुआ था. मुश्ताक आतंकियों के प्रति नर्म रवैया रखता था और हाशिम से भी जुड़ा था. मुश्ताक ने इरफान को एक पिस्टल दी थी, जिसे दोनों ने अनंतनाग के ईदगाह के नजदीक नदी किनारे ठिकाने लगा दिया.

इरफान ने आगे बताया कि आरिफ निसार डार जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, कुरान की क्लास लेने के लिए इरफान के पास आता था. वह खुले तौर पर आतंकी सोच रखता था. इरफान ने वही पिस्टल आरिफ को दे दी. आरिफ ने नौगाम के पास एक ग्राउंड में उस पिस्टल से एक फायर किया. डर की वजह से आरिफ ने पिस्टल वापस कर दी, जिसे इरफान ने फिर से मुश्ताक को लौटा दिया. बाद में मुश्ताक इसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया.

साल 2023 में हाशिम के आदेश पर इरफान सीमेंट ब्रिज, नूरबाग, श्रीनगर गया और ज़मीर मिटलाशी से एक शॉट-गन ली और उसे वहीं दो अज्ञात लोगों को सौंप दिया. हाशिम के ही निर्देश पर उसने एक पिस्टल बंड रोड, पदशाही बाग, राजबाग से उठाई और बाद में ज़मीर मिटलाशी को दे दी. ये वही पिस्टल है जो ज़मीर की गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई.

पहचान छुपाना चाहता था हाशिम

अगस्त 2023 में इरफान ने हाशिम पर दबाव डाला कि या तो वो अपनी पहचान बताए या सामने मिले. इस पर हाशिम ने उससे संपर्क बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता था और केवल टेलीग्राम पर ही बातचीत करना चाहता था.

साल 2023 में AK-47 लेकर आया था आदिल

अक्टूबर 2023 में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर मस्जिद अली में इरफान से मिलने आए. उनके बैग में एक AK-47 थी. दोनों बैरल साफ करके चले गए. नवंबर 2023 में डॉक्टर आदिल फिर मस्जिद अली में इरफ़ान के घर आया, इस बार भी AK-47 के साथ. थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुज़म्मिल भी वहां आ गया और उसके साथ डॉक्टर शाहीन शाहिद भी थी. कुछ समय बाद ये सभी लौट गए और AK-47 इरफ़ान के पास छोड़ गए. अगले दिन डॉक्टर आदिल वापस आया और हथियार ले गया.