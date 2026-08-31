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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान, इन चेहरों को मिली जगह

दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान, इन चेहरों को मिली जगह

दिल्ली BJP की महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान कर हुआ है. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने नए नामों की घोषणा की है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की सहमति के बाद फैसला लिया गया.

Written By : बलराम पांडेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 07:07 PM (IST)
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दिल्ली मेंबीजेपी की महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान हो चुका है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अनुमति एवं शीर्ष नेतृत्व के विचार-विमर्श के बाद महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की घोषणा की.

ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. इसमें उपाध्यक्ष पद पर सुनीता खत्री डबास, डॉ. वंदना वशिष्ठ, कुमारी रिंकू, सोनिया सिन्हा, गुंजन गुप्ता का नाम शामिल है. इनके अलावा अनिला शर्मा, रेनू सिंह, शिखा माथुर, शोभा शुक्ला को उपाध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है.

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इन्हें मिली महामंत्री पद पर नियुक्ति

वहीं सुमन डागर, मीरा पहाडिया और हिमांशी पाण्डेय को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं. वहीं दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा में संगठन को नई मजबूती देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

इन महिला नेताओं को मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी

इस लिस्ट में कई महिला नेताओं को मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश हर्ष मल्होत्रा की ओर से सुमन नाहटा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा मीनाक्षी शिवम, अनायता भाटी, रेखा सिंह, आरती प्रजापति, दीपा अरोड़ा, नीतू पूरी, हीनू महाजन, मानसी अरोड़ा, गरिमा बंसल को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं पींकेश को कार्यालय मंत्री बनाया गया है.

जुलाई में अर्चना गुप्ता को बनाया गया था अध्यक्ष

बता दें कि 20 जुलाई को अर्चना गुप्ता को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. अर्चना गुप्ता किशनगढ़बास के बोलनी गांव की रहने वाली हैं. अर्चना गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद गांव में खुशी का माहौल दिखाई दिया था.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी नवनियुक्त नेताओं को दी बधाई

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नवनियुक्त महिला नेताओं को बधाई दी है. उन्होंने कहा, "महिला मोर्चा, दिल्ली प्रदेश की नई टीम के सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. आप सभी के उज्ज्वल कार्यकाल एवं सफल संगठनात्मक दायित्व के लिए शुभकामनाएं."

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 31 Aug 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
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