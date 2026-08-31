दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान, इन चेहरों को मिली जगह

दिल्ली मेंबीजेपी की महिला मोर्चा की नई टीम का ऐलान हो चुका है. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अनुमति एवं शीर्ष नेतृत्व के विचार-विमर्श के बाद महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की घोषणा की.

ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. इसमें उपाध्यक्ष पद पर सुनीता खत्री डबास, डॉ. वंदना वशिष्ठ, कुमारी रिंकू, सोनिया सिन्हा, गुंजन गुप्ता का नाम शामिल है. इनके अलावा अनिला शर्मा, रेनू सिंह, शिखा माथुर, शोभा शुक्ला को उपाध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है.

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इन्हें मिली महामंत्री पद पर नियुक्ति

वहीं सुमन डागर, मीरा पहाडिया और हिमांशी पाण्डेय को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं. वहीं दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा में संगठन को नई मजबूती देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

इन महिला नेताओं को मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी

इस लिस्ट में कई महिला नेताओं को मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश हर्ष मल्होत्रा की ओर से सुमन नाहटा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा मीनाक्षी शिवम, अनायता भाटी, रेखा सिंह, आरती प्रजापति, दीपा अरोड़ा, नीतू पूरी, हीनू महाजन, मानसी अरोड़ा, गरिमा बंसल को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं पींकेश को कार्यालय मंत्री बनाया गया है.

जुलाई में अर्चना गुप्ता को बनाया गया था अध्यक्ष

बता दें कि 20 जुलाई को अर्चना गुप्ता को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. अर्चना गुप्ता किशनगढ़बास के बोलनी गांव की रहने वाली हैं. अर्चना गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद गांव में खुशी का माहौल दिखाई दिया था.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी नवनियुक्त नेताओं को दी बधाई

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नवनियुक्त महिला नेताओं को बधाई दी है. उन्होंने कहा, "महिला मोर्चा, दिल्ली प्रदेश की नई टीम के सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. आप सभी के उज्ज्वल कार्यकाल एवं सफल संगठनात्मक दायित्व के लिए शुभकामनाएं."

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