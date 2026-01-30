दिल्ली सरकार के 1 साल: 20 फरवरी को मिल सकते हैं ये बड़े तोहफे, इलेक्ट्रिक बसें और कई सौगातें

दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार 20 फरवरी को अपने कार्यकाल का एक साल पूरा करने जा रही है. इस मौके पर दिल्लीवालों को कई अहम तोहफे मिलने की संभावना है. सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे एक बड़े जश्न के रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से बीते एक साल में किए गए कामों और आने वाले समय में पूरे होने वाली योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

सूत्र बताते हैं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने और एक साल की उपलब्धियों को सामने रखने पर चर्चा की गई. बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार अपने अधूरे लेकिन अंतिम चरण में पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स को पहली वर्षगांठ के आसपास शुरू करेगी, ताकि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके.

विशेष प्रचार अभियान की तैयारी

अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली सरकार अपने कामकाज को लेकर एक विशेष प्रचार अभियान भी शुरू करेगी. इसके तहत अलग-अलग विभागों की योजनाओं को जनता के सामने रखा जाएगा. जिन योजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है, उनका उद्घाटन भी इसी दौरान किया जा सकता है.

किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं तोहफे

सरकार जिन योजनाओं को शुरू करने की तैयारी में है, उनमें वेलफेयर यानी जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं, यातायात और कनेक्टिविटी सुधार, पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं और पर्यावरण से संबंधित सेवाएं शामिल हैं. खासतौर पर यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की योजना काफी समय से चर्चा में है. अब माना जा रहा है कि पर्यटन विभाग इसे पहली वर्षगांठ के मौके पर शुरू कर सकता है, जिससे दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

300 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी सड़कों पर

सबसे बड़ा तोहफा सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है. दिल्ली की सड़कों पर 300 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसें उतारने की तैयारी है. ये बसें पहले 26 जनवरी से पहले शुरू होनी थीं, लेकिन अब इन्हें फरवरी में शुरू किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक बसों के आने से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ता व आरामदायक सफर मिलेगा.

पिंक स्मार्ट कार्ड और राशन कार्ड आवेदन

इसके अलावा डीटीसी में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 'पिंक स्मार्ट कार्ड' जारी किए जाने की भी संभावना है. इससे महिलाओं को बसों में सफर करने में और आसानी होगी. वहीं, राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए एक बार फिर आवेदन की विंडो खोली जा सकती है, ताकि जरूरतमंद परिवार सरकारी राशन योजना का लाभ उठा सकें.

जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश

गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारें अक्सर अपने कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखती हैं. बीजेपी सरकार भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विकास कार्यों और जनहित योजनाओं के जरिए लोगों का भरोसा मजबूत करने की कोशिश में है. अब देखना होगा कि 20 फरवरी के आसपास दिल्लीवालों को कौन-कौन से तोहफे हकीकत में मिलते हैं.