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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली वालों के बिजली बिल पर मिलेगी डबल राहत, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली वालों के बिजली बिल पर मिलेगी डबल राहत, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल पर डबल राहत मिलेगी. रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इस ऐलान से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 01 Sep 2026 05:36 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ‘PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना’ देशभर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में इसकी रफ्तार अपेक्षाकृत कम थी. सरकार ने इसकी चुनौतियों को समझकर समाधान निकाला है. 

उन्होंने बताया कि दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी का अगला वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 3 kW का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती लागत के सरकार की ओर से लगाया जाएगा. 

सरकार ने मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों की छतों पर ये सोलर सिस्टम मुफ्त लगाने का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी, जिससे लोगों को सब्सिडी के साथ-साथ सोलर पावर से होने वाली बचत का भी लाभ मिलेगा.

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत लोगों के सामने आने वाली तीन प्रमुख दिक्कतों को दूर किया गया है. पहली दिक्कत सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरुआती तौर पर बड़ी रकम खर्च करने की थी. दूसरी समस्या इंसेंटिव मिलने में देरी की थी. पहले कुछ इंसेंटिव 5 साल तक लगातार दिए जाते थे, जिसे अब अपफ्रंट सपोर्ट के तौर पर शामिल किया गया है. तीसरी समस्या सोलर सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की थी. अब सरकार की ओर से चयनित वेंडर पहले 5 साल तक सिस्टम का मुफ्त ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगा.

कितनी सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार?

रेखा गुप्ता ने कहा कि 3 KW रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार की ओर से ₹78,000 की सब्सिडी मिलेगी. दिल्ली सरकार भी ₹78,000 की कैपिटल सब्सिडी देगी.

इसके अलावा केंद्र और राज्य की सब्सिडी के बाद सोलर प्लांट की कुल लागत में जो गैप बचेगा, उसे भी दिल्ली सरकार भरने का काम करेगी. पहले दिए जाने वाले इंसेंटिव को भी शुरुआती स्तर पर ही शामिल किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता पर इंस्टॉलेशन के समय अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य सिर्फ 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर सब्सिडी देने या बिजली का बिल कम करने तक सीमित नहीं है. सरकार का लक्ष्य ऐसे घर तैयार करना है जो बिजली का इस्तेमाल करने के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी करें.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 3 KW का सोलर प्लांट लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है. अगर कोई परिवार 200 यूनिट बिजली खुद इस्तेमाल करता है, तो अतिरिक्त 100 यूनिट बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है और उसका लाभ उपभोक्ता को मिलेगा.

इस तरह उपभोक्ता को मौजूदा बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा और सोलर सिस्टम से होने वाली बचत भी मिलेगी.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 01 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
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