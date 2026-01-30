भजनपुरा रेप केस: 'खून से लथपथ आई और हो गई बेहोश', 6 साल की बच्ची की मां ने किया खौफनाक खुलासा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की वारदात ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रेप जैसे मामले कब जा कर थमेंगे. ये वारदात इस लिए भी रौंगटे खड़े करती है क्योंकि पीड़िता के साथ हैवानियत करने वाले तीनों आरोपी उसी के घर के पास रहते थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है. तीसरा अभी फरार बताया जा रहा है. वारदात को अंजाम देने वालो की उम्र 13, 14 और 15 साल बताई गई है

बता दें कि ये मामला 18 जनवरी का है लेकिन जैसे जैसे वहां के लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है. इसी बीच पीड़िता बच्ची की मां का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि घटना के बारे में उन्हें कैसे पता लगा.

पीड़िता की मां का बयान

6 साल की पीड़िता की मां ने बताया कि ये घटना पिछले रविवार 18 जनवरी की है. मेरी बच्ची अपने पापा के साथ बाहर दुकान से चीनी लाने गई थी, चीनी लेने के बाद उसके पापा ने कहा कि तुम घर जाओ मैं बाजार से सब्जी ले कर घर लौटूंगा.

इसके बाद मां ने बताया, "जब मेरी बेटी घर लौटी तो पूरी तरह खून से लथपथ थी. वो घर में आई और आते ही बेहोश हो गई. जब मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो बच्ची ने बताया कि वो गाड़ी से गिर गई, तब मैंने बोला बेटा गाड़ी से तो ऐसे नहीं होता है, तब मेरी बच्ची ने सब कुछ बताया और बोली की मेरे साथ ये तीन लड़कों ने ऐसा-ऐसा किया है, जिसके तुरंत बाद मैं जाफराबाद हॉस्पिटल थाना लेकर भागी.

पीड़िता की मां ने बताया कि तीन आरोपी ने पीड़िता को पैसे का लालच देकर बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और उनके साथ गलत काम किया पीड़िता के मां-बाप इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि इस मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए.

पीड़िता की मां ने कड़ी कार्रवाई की मांग की

पीड़िता की मां के अनुसार, दो अपराधी पकड़े जा चुके हैं लेकिन मेन अपराधी अब भी फरार है. पहले सुनवाई नहीं हो रही थी अब जब दबाव पद रहा है तब सुनवाई हुई है. पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है सभी नाबालिगों को जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जा चुका है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बाद में उसका बयान दर्ज किया गया उसे काउंसलिंग और जरूरी देखभाल भी उपलब्ध कराई गई है. वहीं, मामले की जांच के तहत इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.