देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मानवता शर्मशार हो गई. उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है. गिरफ्तार किए गए लड़कों की उम्र 13, 14 और 15 साल बताई जा रही है. पीड़िता के परिवार ने 18 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

घटना और आरोपियों की भूमिका

पुलिस के अनुसार यह वारदात 18 जनवरी की है, जब बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. आरोप है कि तीनों नाबालिग आरोपी बच्ची के ही इलाके में रहते थे और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली से बाहर के हैं और भजनपुरा क्षेत्र की एक फैक्टरी में काम करते थे और बच्ची को अकेला पाकर उन्होंने मिल कर इस घटिया हरकत को अंजाम दिया.

मामले में एफआईआर और पुलिस कार्रवाई

पुलिस के यह भी जानकारी दी कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर 18 जनवरी को मामला दर्ज किया गया और तुरंत जांच शुरू की गई. आरोपियों के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रखी है. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

घटना का विरोध प्रदर्शन और कानूनी धाराएं

बता दें कि मामले की जांच में देरी का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है. सड़क पर जमा हो कर इसका विरोध किया जा रहा है. 24 जनवरी को भजनपुरा इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ, जो पिछले चार दिनों से लगातार जारी है. लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि पुलिस ने समय पर एक्शन नहीं लिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच प्रक्रिया जारी है.