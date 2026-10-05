दिल्ली: करोड़ों खर्च कर बनी बारापुला एलिवेटेड रोड, फिर भी जाम क्यों? ये हैं 5 वजहें

दिल्ली में बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर के फेज-III के खुलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इलाके में ट्रैफिक की समस्या कम होगी. हालांकि, इसके बाद भी कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की मुख्य वजह बताई है. पुलिस के मुताबिक, बारापुल्ला फेज-III खुलने के बाद सबसे बड़ी समस्या पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर पर बना संरचनात्मक बोटलनेक है. जिस जगह कई दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक एक संकरी सड़क पर आकर मिल रहा है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर यानी फेज-I और फेज-II की चौड़ाई करीब तीन लेन है. वहीं, नए बारापुल्ला फ्लाईओवर फेज-III की चौड़ाई भी करीब तीन लेन है. इसके अलावा सराय काले खां की तरफ जाने वाला लूप तीन लेन और DND की तरफ जाने वाला लूप भी करीब तीन लेन का है.

दिल्ली दंगा 2020: SIT जांच, भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर FIR... सब याचिकाएं खारिज

ऐसे में अलग-अलग रास्तों से आने वाला करीब 8 से 9 लेन का ट्रैफिक आगे जाकर पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर की सिर्फ तीन लेन में समा रहा है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इसी जगह पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है.

ट्रैफिक फ्लो में अचानक बढ़ा दबाव

फेज-III के खुलने के बाद अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों को नया रास्ता मिला है. लेकिन आगे जाकर जब ये वाहन पुराने फ्लाईओवर की सीमित लेन में पहुंचते हैं तो ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित होती है. ज्यादा वाहनों और कम लेन के बीच यही अंतर जाम की बड़ी वजह बन रहा है.

गूगल मैप्स पर भी दिख रही गलत जानकारी

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि गूगल पर दिखने वाला लाइव ट्रैफिक फ्लो अभी पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है. वहां लगातार ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, जबकि मौके पर ट्रैफिक की स्थिति अलग है.

मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास

मौके पर तैनात किया गया स्टाफ

पुलिस के मुताबिक, ट्रैफिक को नियंत्रित करने और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए मौके पर स्टाफ तैनात किया गया है. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मौजूदा स्थिति में मुख्य चुनौती अलग-अलग दिशाओं से आने वाले ट्रैफिक को पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर की सीमित चौड़ाई में संभालना है.