दिल्ली में BS-VI से पुराने कमर्शियल व्हीकल बैन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताया विरोध

राजधानी दिल्ली में आज यानि 1 नवंबर 2026 से BS-VI मानक से नीचे के वाणिज्यिक वाहनों, खासकर मालवाहक ट्रकों के परिचालन पर प्रतिबंध लागू गया है. जिसे लेकर लेकर ट्रांसपोर्ट उद्योग में नाराजगी है. ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे अव्यावहारिक, असंतुलित और अन्यायपूर्ण बताया है.

संगठन का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर हजारों ट्रक ऑपरेटरों के निवेश और लाखों लोगों की आजीविका को दांव पर नहीं लगाया जा सकता. एसोसिएशन ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रतिबंध वापस लेने अथवा प्रभावित वाहनों को व्यावहारिक राहत देने की मांग की है.

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दिल्ली की सप्लाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर

ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने कहा, दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र भी है. रोजाना विभिन्न राज्यों से हजारों मालवाहक वाहन यहां खाद्य सामग्री, रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, औद्योगिक कच्चा माल और दूसरे व्यापारिक सामान लेकर पहुंचते हैं.

दूसरी ओर, दिल्ली के थोक बाजारों से छोटे-बड़े कारोबारी सामान खरीदकर देश के अलग-अलग राज्यों में भेजते हैं. ऐसे में मालवाहक वाहनों के बड़े वर्ग को अचानक परिचालन से बाहर करने का असर ट्रांसपोर्ट कारोबार तक सीमित रहने की आशंका नहीं है. थोक बाजार, उद्योग, छोटे व्यापारी, श्रमिक और आम उपभोक्ता भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. माल ढुलाई के विकल्प सीमित हुए तो परिवहन लागत बढ़ने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है.

बैंक की किस्तें, डीजल और परिचालन खर्च के बीच नई मुश्किल

उन्होंने कहा, ट्रांसपोर्ट कारोबार पहले से ही कई तरह के आर्थिक दबावों से गुजर रहा है. डीजल की कीमतें, टोल टैक्स, बीमा प्रीमियम, बैंक ऋण की किस्तें, वाहन की मरम्मत और रखरखाव जैसे खर्च ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति पर लगातार बोझ डाल रहे हैं. हजारों ट्रक मालिकों ने अपनी जीवनभर की बचत लगाकर या बैंक से कर्ज लेकर वाहन खरीदे हैं. ऐसे में अचानक दिल्ली में प्रवेश और परिचालन पर रोक लगने से उनका पूरा निवेश संकट में पड़ सकता है.

उन्होंने कहा कि इसका असर केवल वाहन मालिकों पर नहीं होगा. ड्राइवर, हेल्पर, लोडिंग-अनलोडिंग कर्मचारी, मैकेनिक और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी-रोटी भी प्रभावित हो सकती है. संगठन का कहना है कि इस फैसले से लाखों परिवारों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

क्या BS मानक ही प्रदूषण का एकमात्र पैमाना होना चाहिए?

एसोसिएशन ने प्रतिबंध के आधार पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का तर्क है कि किसी वाहन का वास्तविक उत्सर्जन केवल उसके BS मानक या निर्माण वर्ष से तय नहीं किया जा सकता. इंजन की मौजूदा स्थिति, तकनीकी कार्यक्षमता, नियमित सर्विसिंग, रखरखाव और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली भी उत्सर्जन को प्रभावित करती है.

संगठन के मुताबिक, यदि कोई BS-IV या अन्य श्रेणी का वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन कर रहा है, उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) है और वह तकनीकी रूप से फिट है, तो सिर्फ उसकी BS श्रेणी के आधार पर उसे पूरी तरह परिचालन से बाहर करना न्यायसंगत नहीं होगा.

एसोसिएशन की मांग है कि वाहन की उम्र के साथ उसकी वास्तविक प्रदूषण स्थिति और तकनीकी क्षमता को भी निर्णय का आधार बनाया जाए. इसके लिए आधुनिक प्रदूषण जांच, इंजन की वैज्ञानिक जांच, उपयुक्त रेट्रोफिटमेंट और RECD (Retrofit Emission Control Device) जैसी तकनीकों को विकल्प के रूप में अपनाने की मांग की गई है.

प्रदूषण नियंत्रण के साथ रोजगार भी जरूरी

ट्रांसपोर्ट संगठन ने साफ किया है कि वह स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ नहीं है. विरोध उस तरीके को लेकर है, जिसमें एक बड़े कारोबारी वर्ग को अचानक प्रभावित करने वाला फैसला लागू किया गया है. संगठन का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करने की जरूरत नहीं है. ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो और व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक उत्पादन तथा जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित न हों.

मालवाहक वाहनों की संख्या में अचानक कमी आने से माल ढुलाई महंगी हो सकती है. इसका असर बाजारों में सामान की उपलब्धता, उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया और अंततः आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है. एसोसिएशन के अनुसार, किसी भी प्रतिबंध को लागू करने से पहले उसके पर्यावरणीय लाभ के साथ आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का भी आकलन किया जाना चाहिए.

ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं.

• प्रतिबंध पर पुनर्विचार: 1 नवंबर 2026 से BS-VI से नीचे के वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर लागू प्रतिबंध तत्काल वापस लिया जाए या उसमें व्यावहारिक राहत दी जाए.

• उत्सर्जन आधारित अनुमति: BS-IV सहित अन्य श्रेणियों के वाहनों को वास्तविक उत्सर्जन जांच, वैध PUC और तकनीकी फिटनेस के आधार पर परिचालन की अनुमति मिले, बशर्ते वे लागू नियामकीय शर्तें पूरी करते हों.

• आधुनिक तकनीक को बढ़ावा: प्रदूषण कम करने के लिए RECD, उपयुक्त रेट्रोफिटमेंट और अन्य प्रमाणित आधुनिक तकनीकी विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाए.

• ट्रांसपोर्ट संगठनों से बातचीत: ट्रक ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल उच्चस्तरीय बैठक की जाए, ताकि उनकी समस्याओं और जमीनी सुझावों पर चर्चा हो सके.

• संतुलित नीति का निर्माण: पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग और रोजगार को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक नीति तैयार की जाए.

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील

एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि इस फैसले को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने के बजाय इसके दूरगामी प्रभावों को समझा जाए. संगठन के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे फैसले वैज्ञानिक आधार पर और समानुपातिक होने चाहिए. किसी वाहन श्रेणी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था, उसके आर्थिक परिणाम और प्रभावित कारोबारियों की क्षमता का आंकलन भी जरूरी है.

एसोसिएशन का कहना है कि माल की आवाजाही बाधित होने का असर सिर्फ ट्रक मालिकों पर नहीं पड़ेगा. व्यापार, उद्योग, रोजगार और आम उपभोक्ताओं तक इसकी चोट पहुंच सकती है. संगठन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश को स्वच्छ हवा भी चाहिए और सुरक्षित रोजगार भी. प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत ट्रांसपोर्ट उद्योग की बर्बादी और लाखों परिवारों की आजीविका के संकट के रूप में नहीं चुकाई जानी चाहिए.

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