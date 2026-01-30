हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगुरुओं के सम्मान पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सख्त, 'किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा'

गुरुओं के सम्मान पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सख्त, 'किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा'

Delhi News: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि गुरुओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सच सामने आना जरूरी है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुओं के सम्मान से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और सच्चाई सामने आना जरूरी है. 

उनका कहना है कि अब तक इस प्रकरण से जुड़ी अहम जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिससे संदेह और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक न तो एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई है, न ही शिकायत की कॉपी सौंपी गई है और न ही जांच से जुड़ी फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट सामने लाई गई है. 

विजेंद्र गुप्ता ने उठाए सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला इतना गंभीर है, तो फिर इन दस्तावेजों को छिपाकर क्यों रखा जा रहा है. इस चुप्पी ने पूरे प्रकरण को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से इस मामले में टालमटोल की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ तथ्यों को जानबूझकर दबाने की कोशिश हो रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के तार सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है. लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी सरकार को इससे बचने का अधिकार नहीं है.

'यह मामला सिर्फ राजनीति या प्रशासन तक सीमित नहीं है'

विजेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि यह मामला सिर्फ राजनीति या प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और उनके गुरुओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है. ऐसे मामलों में लापरवाही या असंवेदनशीलता को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

उन्होंने कहा कि गुरुओं के अपमान से जुड़ी किसी भी घटना से समाज में आक्रोश फैलता है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ सच सामने लाए. फिलहाल बात करें तो देश में समय-समय पर धार्मिक भावनाओं और गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामलों पर विवाद सामने आते रहे हैं. 

'जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं'

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर एफआईआर, जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं. सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय भी कई बार कह चुके हैं कि संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे.

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुरुओं के अपमान के बाद जिस तरह से झूठी बातें फैलाई गईं और बेवजह का शोर मचाया गया, उसे दिल्ली विधानसभा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने दोहराया कि सच को सामने लाना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना दिल्ली विधानसभा का कर्तव्य है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और गुरुओं के सम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 30 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Vijendra Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Mardaani 3 Review: Rani Mukerj ने मचा दिया धमाल, कहानी हर किसी को हैरान कर देगी!
Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
Parenting
Child Education: सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget