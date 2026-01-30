गुरुओं के सम्मान पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सख्त, 'किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा'

गुरुओं के सम्मान से जुड़े एक संवेदनशील मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और सच्चाई सामने आना जरूरी है.

उनका कहना है कि अब तक इस प्रकरण से जुड़ी अहम जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिससे संदेह और असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक न तो एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई है, न ही शिकायत की कॉपी सौंपी गई है और न ही जांच से जुड़ी फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट सामने लाई गई है.

विजेंद्र गुप्ता ने उठाए सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला इतना गंभीर है, तो फिर इन दस्तावेजों को छिपाकर क्यों रखा जा रहा है. इस चुप्पी ने पूरे प्रकरण को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से इस मामले में टालमटोल की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ तथ्यों को जानबूझकर दबाने की कोशिश हो रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के तार सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है. लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी सरकार को इससे बचने का अधिकार नहीं है.

'यह मामला सिर्फ राजनीति या प्रशासन तक सीमित नहीं है'

विजेंद्र गुप्ता ने साफ किया कि यह मामला सिर्फ राजनीति या प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और उनके गुरुओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है. ऐसे मामलों में लापरवाही या असंवेदनशीलता को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि गुरुओं के अपमान से जुड़ी किसी भी घटना से समाज में आक्रोश फैलता है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ सच सामने लाए. फिलहाल बात करें तो देश में समय-समय पर धार्मिक भावनाओं और गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामलों पर विवाद सामने आते रहे हैं.

'जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं'

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर एफआईआर, जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं. सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय भी कई बार कह चुके हैं कि संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे.

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुरुओं के अपमान के बाद जिस तरह से झूठी बातें फैलाई गईं और बेवजह का शोर मचाया गया, उसे दिल्ली विधानसभा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने दोहराया कि सच को सामने लाना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना दिल्ली विधानसभा का कर्तव्य है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और गुरुओं के सम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी.