दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 7 अप्रैल 2026 को आरोपी सरबजीत सिंह को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी, ताकि पूरे मामले की साजिश, संभावित कनेक्शन और अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी दिल्ली विधानसभा परिसर में कैसे दाखिल हुआ और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका शामिल है?

साथ ही पुलिस उस मोबाइल फोन की तलाश कर रही है, जिसे आरोपी ने घटना के बाद फेंक दिया था. जांच के सिलसिले में पुलिस को पंजाब और पीलीभीत भी जाना है, ताकि उस वाहन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके, जिससे वह विधानसभा परिसर में दाखिल हुआ था.

आरोपी मानसिक रूप से चल रहा अस्वस्थ

आरोपी के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध करते हुए कोर्ट में दावा किया कि सरबजीत मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है. वकील के अनुसार, वह बिना किसी को बताए अपनी बहन के पास चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे में चला गया था, जहां से बाद में उसे अपने भतीजे के खोने की जानकारी मिली, फिर उसके बाद वह दिल्ली आया.

वकील ने यह भी कहा कि सरबजीत ने कथित तौर पर विधानसभा को गुरुद्वारा समझकर अंदर प्रवेश कर लिया. हालांकि कोर्ट ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वह पीलीभीत से चंडीगढ़ और फिर दिल्ली तक खुद गाड़ी चलाकर आया है, तो उसे पूरी तरह मानसिक रूप से अस्वस्थ मानना मुश्किल है.

आरोपी ने बैरियर तोड़कर की संतरी को कुचलने की कोशिश

यह मामला 6 अप्रैल 2026 का है, जब CRPF के हेड कांस्टेबल जय प्रकाश नारायण गेट नंबर-2 पर ड्यूटी पर तैनात थे. दोपहर करीब 2:10 बजे एक सफेद टाटा सिएरा (UP26AZ8090) तेज रफ्तार में गेट की ओर आई. गेट बंद होने और एंट्री की अनुमति न होने के बावजूद चालक ने रुकने के संकेत को नजरअंदाज कर दिया और जानबूझकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए गेट और बूम बैरियर तोड़कर अंदर घुस गया. इस दौरान उसने संतरी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह कूदकर बच गया.

आरोपी गाड़ी लेकर विधानसभा के मुख्य पोर्च तक पहुंच गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी और परिसर में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. बाद में वह फिर से गेट नंबर-2 की ओर लौटा और दोबारा संतरी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह फिर बच गया.

मौके से गाड़ी के टूटे हिस्से और बाल जैसे सबूत किए जब्त

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्राइम टीम व FSL टीम को बुलाकर जांच कराई गई. मौके से पेंट के सैंपल, गाड़ी के टूटे हिस्से, बाल, आर्टिफिशियल फूल और माला जैसे अहम सबूत जब्त किए गए, जबकि घायल संतरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 221, 132, 333, 109(1) और PDPP Act की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.