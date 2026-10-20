दिल्ली विधानसभा परिसर की सुरक्षा और होगी चाक चौबंद, 8 निगरानी टावर्स से CRPF का पहरा

दिल्ली विधानसभा परिसर की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं. परिसर में 7 निगरानी टावर लगाए जाएंगे. एक टावर पहले ही लगाया जा चुका है. इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात जवानों की पेट्रोलिंग के लिए अलग रूट बनाए जाएंगे. इसके अलावा गाड़ियों की जांच के लिए आधुनिक व्यवस्था और आने-जाने वालों की पहचान दर्ज कराने के लिए डिजिटल सिस्टम को विकसित करने की योजना है. दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार (19 अक्टूबर) को इस बारे में जानकारी दी.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सात निगरानी टावर बनाए जाएंगे. यह कदम अप्रैल में हुई सुरक्षा चूक के बाद उठाया जा रहा है. उस समय एक अज्ञात कार विधानसभा परिसर में घुस गई थी.

CRPF जवानों के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग रूट- विजेंद्र गुप्ता

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “विधानसभा परिसर की चारदीवारी के चारों ओर सीमा को सुरक्षित बनाने को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के लिए एक विशेष गश्ती मार्ग विकसित किया जा रहा है. इसका लगभग 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है.” उन्होंने बताया कि एक ‘निगरानी टावर’ का निर्माण पूरा हो गया है जबकि सात अन्य टावर बनाए जाने हैं.

निगरानी टावरों पर CRPF के जवानों की होगी तैनाती

विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चारदीवारी के आसपास निगरानी बढ़ाने के लिए सामने और पीछे की ओर तथा स्वागत कक्ष के पीछे ये टावर बनाए जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, “एक ‘निगरानी टावर’ का निर्माण पूरा हो चुका है. इन टावरों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान तैनात किए जाएंगे, जो परिसर पर कड़ी नजर रखेंगे, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेंगे.” मौजूदा समय में विधानसभा परिसर में करीब 120 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं.

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