दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने बहुचर्चित ‘फांसी घर’ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर दिया है. समिति ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी तरह की और मोहलत नहीं दी जाएगी और सभी को 6 मार्च 2026 को व्यक्तिगत रूप से समिति के सामने उपस्थित होना होगा.

यह निर्णय दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में लिया गया. बैठक में इन चारों नेताओं द्वारा भेजे गए लिखित जवाबों पर विस्तार से चर्चा की गई. अपने जवाब में सभी ने समिति के समक्ष पेश होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था. समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने 2 से 6 मार्च के बीच किसी भी दिन उपस्थित होने की इच्छा जताई थी. इसी तरह अन्य तीनों नेताओं ने भी कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी. इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए समिति ने जांच में अनावश्यक देरी से बचने के लिए 6 मार्च 2026 की अंतिम तारीख तय कर दी.

2022 का है पूरा मामला

गौरतलब है कि यह मामला दिल्ली विधानसभा परिसर में 9 अगस्त 2022 को बनाए गए तथाकथित ‘फांसी घर’ से जुड़ा है. इस ‘फांसी घर’ के उद्घाटन और उसकी वैधता को लेकर सवाल खड़े हुए थे. बाद में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए विशेषाधिकार समिति को जांच का जिम्मा सौंपा था. समिति को यह देखने का निर्देश दिया गया था कि क्या इस निर्माण और उद्घाटन के दौरान विधानसभा की गरिमा, नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

पहले भी दिया गया था नोटिस

विशेषाधिकार समिति ने इससे पहले भी कई बार संबंधित नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी न किसी कारण से वे समिति के सामने उपस्थित नहीं हुए.इसी वजह से अब समिति ने इसे अंतिम अवसर करार दिया है.

इस समिति में अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत के अलावा सूर्य प्रकाश खत्री, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रवि कांत, राम सिंह नेताजी और सुरेंद्र कुमार सदस्य के रूप में शामिल हैं. समिति ने दो टूक कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है. अब सबकी निगाहें 6 मार्च 2026 पर टिकी हैं, जब यह साफ हो पाएगा कि ‘फांसी घर’ मामले में आगे क्या रुख अपनाया जाता है और जांच किस दिशा में बढ़ती है.