दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने का मामला: बम धमकी से जुड़े तार? आरोपी हिरासत में

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. यूपी नंबर की टाटा सिएरा कार से बैरियर तोड़कर विधानसभा परिसर में घुसने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस वह गाड़ी भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल कर विधानसभा में आरोपी घुसा था. समाचार लिखे जाने तक आरोपी की पहचान के बारे में जानकारी नहीं आ सकी थी.

बता दें सोमवार दोपहर दिल्ली विधानसभा परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया. कार परिसर की लोहे की बाउंड्री के एक गेट को तोड़कर अंदर घुस गई, जिससे एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी हो गया.अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली इस गाड़ी के अंदर कई अज्ञात नकाबपोश लोग सवार थे. यह गाड़ी दोपहर करीब 2 बजे गेट नंबर 2, जिसे वीवीआईपी गेट के तौर पर जाना जाता है, को तोड़कर परिसर में दाखिल हुई, जिससे सुरक्षाकर्मियों के बीच तुरंत हड़कंप मच गया.

UP नंबर की कार, पंजाब तक सफर, सरबजीत के नाम- दिल्ली विधानसभा में कार घुसने का क्या कनेक्शन?

पुलिस ने बताया कि परिसर में घुसने के बाद, ड्राइवर ने बरामदे के पास फूलों का एक गुलदस्ता रख दिया.अधिकारी इस घटना को सुरक्षा में एक गंभीर चूक मान रहे हैं. घुसपैठ की सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और इलाके को फौरन सुरक्षित कर लिया गया. दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सहित कई टीमें मौके पर पहुंचीं और गहन जांच शुरू कर दी. घटनास्थल की जांच करने और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की एक टीम को भी तैनात किया गया है.

इस घटना से विधानसभा परिसर में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं. यह परिसर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और विधायकों की नियमित मौजूदगी के कारण एक अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है.

विधानसभा के लिए क्या धमकी दी गई थी?

अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद यह गाड़ी बैरिकेड्स को तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने में कामयाब कैसे रही. यह घटना हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के कुछ ही समय बाद हुई है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल परिसर में सुरक्षा तैयारियों को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.इससे पहले 25 मार्च को, दिल्ली विधानसभा को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की थी.

धमकी भरे संदेश में दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर के अंदर आरडीएक्स-आधारित 16 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाए गए हैं और उन्हें उड़ाने की योजना है.