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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली सरकार ने ASP विवेक भगत का प्रमोशन रोका, बदलेगा आदेश

दिल्ली सरकार ने ASP विवेक भगत का प्रमोशन रोका, बदलेगा आदेश

दिल्ली सरकार ने ACP विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज देने पर रोक लगा दी है. महिला पत्रकार से जुड़े विवाद के बीच आदेश में बदलाव किया जाएगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 06 Oct 2026 08:33 AM (IST)
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दिल्ली सरकार ने ACP विवेक भगत को एडिशनल DCP का चार्ज देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. सरकार अब इस आदेश में बदलाव करके इसे दोबारा जारी करेगी. विवेक भगत पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है.

दिल्ली सरकार के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेशों के 12 अधिकारियों को एडिशनल DCP का करेंट ड्यूटी चार्ज यानी CDC देने की प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू हुई थी. सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया मौजूदा विवाद से पहले शुरू की गई थी. 5 अक्टूबर को मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों को चार्ज देने का आदेश जारी किया गया था.

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हालांकि, विवाद सामने आने के बाद विवेक भगत ने खुद कहा कि जब तक महिला पत्रकारों से जुड़े उत्पीड़न के मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक वह एडिशनल DCP का चार्ज नहीं लेना चाहते. इसके बाद सरकार ने पहले जारी आदेश में बदलाव करने का फैसला किया है.

बाकी 11 अधिकारियों के लिए फिर जारी होगा आदेश

सरकार के मुताबिक, विवेक भगत के मामले में आदेश में बदलाव किया जाएगा. वहीं बाकी 11 अधिकारियों के लिए एडिशनल DCP का CDC चार्ज देने का आदेश दोबारा जारी किया जाएगा. सरकार का कहना है कि अधिकारियों को चार्ज देने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी और इसे मौजूदा विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

AI से बनाया गया आपत्तिजनक पोस्टर, एक आरोपी गिरफ्तार

इसी मामले के बीच दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने AI की मदद से एडिशनल DCP विवेक भगत का एक आपत्तिजनक पोस्टर तैयार किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया.

बताया जा रहा है कि AI से बनाए गए इस पोस्टर में विवेक भगत को महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाया गया था. पुलिस का आरोप है कि यह पोस्टर एक साजिश के तहत बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया, ताकि माहौल खराब हो.

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दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी ली है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्टर बनाने और उसे सोशल मीडिया पर फैलाने के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, मामले में कुछ और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

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Published at : 06 Oct 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS Vivek Bhagat
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